Με την υπογραφή της «White Fox» η φαντασμαγορική αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου | Οι λεπτομέρειες πίσω από το ξεχωριστό υπερθέαμα (video)

Με κομμένη την ανάσα παρακολούθησαν την αναπαράσταση της Ναυμαχίας του Ναβαρίνου όλοι όσοι βρέθηκαν στο λιμάνι της Πύλου, αλλά και όσοι το παρακολούθησαν LIVE -και σε επανάληψη- από την συχνότητα της τηλεόρασης BEST, με τα σχόλια με είναι άκρως θετικά. Μια βιωματική εμπειρία που ανέδειξε την ιστορκή αλήθεια των γεγονότων, με έναν συνδυασμό μυσταγωγίας και φαντασμαγορικής απόδοσης. Όσο κορυφωνόταν το όλο συμμετοχικό δρώμενο, διαπίστωνε κανείς την άρτια απόδοση και παραγωγή που έφερε την υπογραφή της εταιρείας White Fox, και, την συμμετοχή πολλών εταιρειών που συνεργάστηκαν άρτια, παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες.

H Διευθύνουσα Σύμβουλος της White Fox Αναστασία Μάνου μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST σημείωσε: «Ήταν και για εμάς μια εξαιρετικά πετυχημένη και βαθιά συγκινητική εμπειρία. Αυτό που θέλαμε ήταν ο κόσμος να μπορέσει μέσα από την αφήγηση να νιώσει ότι συμμετέχει, ότι βρίσκεται εκεί, αλλά αυτό να έχει διάρκεια. Αυτό σημαίνει ότι έπρεπε να δημιουργήσουμε ένα θέαμα που να είναι και θεατρικό γιατί είχε αυτά τα στοιχεία και βιωματικό αλλά και να έχει και τα στοιχεία του θεάματος με την έννοια του εντυπωσιασμού. Δεν παύει να κυριαρχεί η ιστορία! Αν κάποιος παρατηρήσει την φετινή αναπαράσταση θα δει ότι ακόμη και τα εντυπωσιακά στοιχεία έμπαιναν σε συγκεκριμένα σημεία χρονικά όταν θεωρούσαμε ότι είχαμε πια παρακολουθήσει, είχαμε συγκινησιακά φορτιστεί με αυτά που ακούσαμε δηλαδή το show των drone μπήκε στο 45ο λεπτό».

Όσοι βρέθηκαν από κοντά ανατρίχιασαν με το θέαμα με τη συμβολή της τεχνολογίας να «ξετυλίγει» με μαεστρία τα ιστορικά γεγονότα. «Όταν δώσεις κάτι πολύ ωραίο και έχεις επιμείνει με εμμονή στη λεπτομέρεια ο κόσμος θα το καταλάβει» σημείωσε η κ. Μάνου. «Από την αρχή ξεκινήσαμε και δημιουργούσαμε μια συναισθηματική φόρτιση και παράλληλα μιλούσαμε και περιγράφαμε τι είναι αυτό που γινόταν τι είναι αυτό που θα γίνει και μπορούσε ο κόσμος σε τρία διαφορετικά πεδία να βλέπει και να συμμετέχει. Ακόμη κι αυτό που δείξαμε, είχαμε διαφορετικά θεατρικά δρώμενα, αλλά παράλληλα και αναφορές στο πώς την ίδια περίοδο οι ξένες δυνάμεις προβληματιζόντουσαν, την ίδια στιγμή με έναν εντυπωσιακό τρόπο -γιατί εκεί εστιάζουμε στην εικόνα- άκουγες παραδοσιακά όργανα και μάλιστα τα παραδοσιακά όργανα ήταν μουσικά όργανα της περιόδου εκείνης».

Η ομαδική δουλειά και ο επαγγελματισμός έφεραν αυτό το εντυπωσιακό αποτέλεσμα με την κα Μάνου να συμπληρώνει: «Είχαμε ντύσει τα πλοία με μαύρα πανιά γιατί μας ενοχλούσε αισθητικά να φαίνεται ο ρεαλισμός του σήμερα τα μικρά σκαφάκια ήταν όλα. Έχει ένα μεράκι αυτή η δουλειά… Ίσως το πιο συγκινητικό σημείο ήταν αυτό που παρουσιάστηκαν τα μικρά παιδιά, τα παιδιά και τα εγγόνια μας με τα λευκά μαντήλια πάνω στο stage γιατί το λευκό μαντήλι είναι το σύμβολο της ειρήνης για να πούνε το Ελευθερία ή θάνατος. Δηλαδή να φανεί πως είμαστε συνεχιστές θέλουμε την ειρήνη αλλά αν χρειαστεί είμαστε συνεχιστές αυτών των Ελλήνων που επαναστάτησαν και είμαστε σήμερα ελεύθεροι».