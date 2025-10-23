Μεγάλες ζημιές άφησε πίσω της η νεροποντή που έπληξε την Τριφυλία | Δρόμοι κόπηκαν στα.. δύο, γεφύρια… γκρεμίστηκαν (video)

Εικόνες καταστροφής στον παραλιακό δρόμο της Τερψιθέας από το πέρασμα της χθεσινής κακοκαιρίας. Τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο παράλιο μέτωπο και το παράπλευρο δίκτυο επικοινωνίας είναι πολύ σοβαρά. H πρόσβαση σε σπίτια έχει αποκοπεί, αγωγοί έχουν σπάσει και άλλα πολλά έχουν ήδη καταγραφεί.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στην τηλεόραση BEST ο Αντιδήμαρχος Τριφυλίας Σωτήρης Μπακούρος υπογραμμίζοντας «Σπίτια έχουν αποκοπεί. Aπό το οδικό δίκτυο αναδείχθηκε το μεγάλο πρόβλημα του δρόμου Κυπαρισσίας Φιλιατρών με αποτέλεσμα να γίνει λίμνη ο δρόμος, κόσμος εγκλωβίστηκε. Από την ώρα της νεροποντής με ότι μηχανήματα διαθέταμε κάναμε παρεμβάσεις. Υπάρχουν οικογένειες που δε μπορούν να πάνε σπίτια τους.

Σοβαρή έλλειψη απορροών υδάτων εντοπίζεται ιδιαίτερα στην περιοχής της Φαρακλάδας με τον αντιδήμαρχο να σημειώνει «Έχουμε κάνει συνεχείς οχλήσεις στην Περιφέρεια αλλά τίποτα. Είναι ευθύνη της και ήταν απούσα. Τουλάχιστον μια δεκαετία δεν έχει γίνει παρέμβαση. Πρέπει να γίνει μελέτη διευθέτησης των ομβρίων».

Να σημειωθεί πως μεταξύ των περιοχών που αντιμετώπισαν δυσκολίες ήταν το Χαλαζόνι, η Φαρακλάδα, ο Αγρίλης και η Τερψιθέα. Μάλιστα τα γεφύρια στον Ξηρόκαμπο Κυπαρισσίας γκρεμίστηκαν και τα δυο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χθες βράδυ δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών από ακινητοποιημένα οχήματα σε πλημμυρισμένα σημεία, καθώς και για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες. (δείτε εδώ)