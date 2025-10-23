Τελευταία Νέα
Μεγάλες ζημιές στο παραλιακό μέτωπο της Τριφυλίας | Δρόμοι κόπηκαν στα.. δύο, γεφύρια… γκρεμίστηκαν (video)

Εικόνες καταστροφής στον παραλιακό δρόμο της Τερψιθέας από το πέρασμα της χθεσινής κακοκαιρίας. Τα προβλήματα που έχουν προκληθεί στο παράλιο μέτωπο και το παράπλευρο δίκτυο επικοινωνίας είναι πολύ σοβαρά. H πρόσβαση σε σπίτια έχει αποκοπεί, αγωγοί έχουν σπάσει και άλλα πολλά έχουν ήδη καταγραφεί. 

Να σημειωθεί πως μεταξύ των περιοχών που αντιμετώπισαν δυσκολίες ήταν το Χαλαζόνι, η Φαρακλάδα, ο Αγρίλης και η Τερψιθέα. Μάλιστα τα γεφύρια στον Ξηρόκαμπο Κυπαρισσίας γκρεμίστηκαν και τα δυο. Η Πυροσβεστική Υπηρεσία χθες βράδυ δέχθηκε κλήσεις για απεγκλωβισμούς οδηγών από ακινητοποιημένα οχήματα σε πλημμυρισμένα σημεία, καθώς και για αντλήσεις υδάτων από κατοικίες. (δείτε εδώ)

