Γ΄ Εθνική 2025-26: Πρεμιέρα εκτός με Πέλοψ Κιάτου ο Μιλτιάδης | Κλήρωση 2ης και 3ης φάσης

Σήμερα, Παρασκευή 13/03/2026 και ώρα 1μ.μ. διενεργήθηκε στα Γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της 2ης και της 3ης φάσης της Γ’ Εθνικής κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Τη διαδικασία προλόγισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Βασίλης Σιδέρης και καλεσμένος ήταν ο προπονητής, Στάθης Σταθόπουλος, η οποία ανέδειξε τους επόμενους αντιπάλους και τις πιθανές διασταυρώσεις των ομάδων που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα.
2η Φάση – 4ος ΟΜΙΛΟΣ (Θέσεις 1-6)
ΓΠΣ ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ – ΑΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ – ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961
Στην 3η φάση δεν μεταφέρονται οι βαθμοί. Τα ματς θα είναι διπλά και η σέντρα θα γίνει στις 26/4.
Αναλυτικά οι κληρώσεις σε όλες τις φάσεις: