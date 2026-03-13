Γ΄ Εθνική 2025-26: Πρεμιέρα εκτός με Πέλοψ Κιάτου ο Μιλτιάδης | Κλήρωση 2ης και 3ης φάσης

Σήμερα, Παρασκευή 13/03/2026 και ώρα 1μ.μ. διενεργήθηκε στα Γραφεία της ΕΠΟ η κλήρωση της 2ης και της 3ης φάσης της Γ’ Εθνικής κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2025-26. Τη διαδικασία προλόγισε ο πρόεδρος της Επιτροπής Διοργανώσεων και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Βασίλης Σιδέρης και καλεσμένος ήταν ο προπονητής, Στάθης Σταθόπουλος, η οποία ανέδειξε τους επόμενους αντιπάλους και τις πιθανές διασταυρώσεις των ομάδων  που συμμετέχουν στο πρωτάθλημα. 

Η μάχη στα playoffs και playouts στη 2η φάση θα ξεκινήσουν την Κυριακή 22/3. Οι επόμενες αγωνιστικές θα γίνουν Σάββατο 28 Μαρτίου, Τετάρτη 1 Απριλίου, Κυριακή 4 Απριλίου. Οι αγώνες στη 2η φάση θα είναι μονοί και μεταφέρονται οι βαθμοί από την κανονική διάρκεια.

2η Φάση – 4ος ΟΜΙΛΟΣ (Θέσεις 1-6)

ΓΠΣ ΠΕΛΟΨ ΚΙΑΤΟΥ – ΑΟ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ
ΠΑΝΑΙΓΙΑΛΕΙΟΣ – ΠΑΣ ΚΟΡΙΝΘΟΣ
ΠΑΣ ΠΥΡΓΟΣ – ΑΠΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ 1961

Στην 3η φάση δεν μεταφέρονται οι βαθμοί. Τα ματς θα είναι διπλά και η σέντρα θα γίνει στις 26/4.

Αναλυτικά οι κληρώσεις σε όλες τις φάσεις:

