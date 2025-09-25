Μεγάλο το ενδιαφέρον για την 1η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας – Επίσκεψη στο Δήμαρχο από μέλη του Adasa Photography Club της Αιγύπτου

Το ενδιαφέρον κατοίκων, επισκεπτών αλλά και ΜΜΕ από την Ελλάδα και το εξωτερικό έχει προσελκύσει η 1η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας που φιλοξενείται στο Μέγαρο Χορού της πόλης. Πρόκειται για μια διοργάνωση με επίκεντρο την τέχνη της φωτογραφίας, την καλλιτεχνική έκφραση και τη διεθνή δημιουργική ανταλλαγή, που θα διαρκέσει έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.

Χθες, στο πλαίσιο της Φωτογραφικής Συνάντησης, ο Δήμαρχος Καλαμάτας υποδέχθηκε στο γραφείο του μέλη του Adasa Photography Club, που αποτελεί το επίσημο φωτογραφικό club της Αιγύπτου, με έδρα την Αλεξάνδρεια. Σημειώνεται ότι το Adasa Photography Club είναι μέλος της FIAP, φιλοξενείται από την Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας και συμμετέχει επίσημα στην 1η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας.

Υπενθυμίζεται ότι η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση διοργανώνεται από τη Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας – Φ.Ο.ΚΑΛ., τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Καλαμάτας και είναι συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η καλλιτεχνική διεύθυνση φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη.

Το πρόγραμμα των επόμενων ημερών έχει ως εξής:

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Γιάννη Λάριου, «Τοπίο – Τι δεν μπορεί να δει η μηχανή».

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Νίκου Τσιόπελα, μέλους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με τίτλο «Σπιζαετός, ο εμβληματικός αετός της Μεσογείου»

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Εργαστήριο με τον Γιώργο Τζώρτζη με θέμα «Εφαρμογές Lightroom και Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 11 π.μ.: Εργαστήριο με τον Βασίλη Μακρή με θέμα «Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική φωτογραφία».

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ.: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Η σχέση της φωτογραφίας με τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο» με ομιλητές τον Χρήστο Πανόπουλο, τον Χρήστο Κυβέλο και τον Βασίλη Παπαευσταθίου.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Τελετή απονομής βραβείων, φωτογραφικού διαγωνισμού για μαθητές Λυκείων Μεσσηνίας, “Φως και σκιές”. Μουσική συναυλία με την μαθητική μπάντα «Surf in black».