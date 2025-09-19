Νέος πολιτιστικός θεσμός γεννιέται στην Καλαμάτα | Έρχεται η 1η διεθνής φωτογραφική συνάντηση Καλαμάτα (video)

Η Φωτογραφική Ομάδα Καλαμάτας – Φ.Ο.ΚΑΛ. παρουσιάζει το Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 και ώρα 19:00, τη 1η Διεθνή Φωτογραφική Συνάντηση Καλαμάτας στο Μέγαρο Χορού. Μια διοργάνωση με επίκεντρο την τέχνη της φωτογραφίας, την καλλιτεχνική έκφραση και τη διεθνή δημιουργική ανταλλαγή, που θα διαρκέσει έως τις 28 Σεπτεμβρίου, με ελεύθερη είσοδο.

Η Διεθνής Φωτογραφική Συνάντηση τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Καλαμάτας και είναι συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Η καλλιτεχνική διεύθυνση φέρει την υπογραφή του διεθνώς αναγνωρισμένου διευθυντή φωτογραφίας Γιώργου Αρβανίτη, ενώ επίσημος προσκεκλημένος της διοργάνωσης είναι ο Jean-Marc Barr, ηθοποιός, σκηνοθέτης και φωτογράφος.

Σήμερα, Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 στο Δημαρχείο Καλαμάτας, στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, κάλεσμα προς το κοινό να επισκεφτεί και να θαυμάσει από κοντά έργα και ένα πλούσιο και πολυφωνικό καλλιτεχνικό περιεχόμενο 17 δημιουργών από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μαζί με φωτογραφικές ομάδες και λέσχες από όλη τη χώρα, απηύθυναν ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, ο Πρόεδρος της ΦΟΚΑΛ Νίκος Ηλιόπουλος και ο καλλιτεχνικός διευθυντής της Διεθνούς Συνάντησης, Γιώργος Αρβανίτης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Σάββατο, 20 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Τελετή έναρξης.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 11 π.μ.: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Σύγχρονη φωτογραφία και οι προκλήσεις της Τέχνης και της Τεχνολογίας» με τη συμμετοχή των Γιώργου Αρβανίτη, Jean-Marc Barr, Λουκά Βασιλικού, Βασίλη Μακρή και Μάριου Λόλιου.

Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Ομιλία από τον καλλιτεχνικό διευθυντή Γιώργο Αρβανίτη. Ομιλία του επίσημου καλεσμένου Jean-Marc Barr.

Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Βασίλη Μακρή, «Φωτογραφία σκηνής – Τιμώντας τον Γιώργο Αρβανίτη».

Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Προβολή ταινίας: «Το Αλάτι της Γης» σε συνεργασία με τη Νέα Κινηματογραφική Λέσχη Καλαμάτας.

Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Γιάννη Λάριου, «Τοπίο – Τι δεν μπορεί να δει η μηχανή».

Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Διάλεξη του Νίκου Τσιόπελα, μέλους της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας, με τίτλο «Σπιζαετός, ο εμβληματικός αετός της Μεσογείου»

Παρασκευή 26 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Εργαστήριο με τον Γιώργο Τζώρτζη με θέμα «Εφαρμογές Lightroom και Τεχνητής Νοημοσύνης».

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 11 π.μ.: Εργαστήριο με τον Βασίλη Μακρή με θέμα «Εισαγωγή στην αρχιτεκτονική φωτογραφία».

Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου, 7μ.μ.: Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης: «Η σχέση της φωτογραφίας με τη λογοτεχνία, τη ζωγραφική και τον κινηματογράφο» με ομιλητές τον Χρήστο Πανόπουλο, τον Χρήστο Κυβέλο και τον Βασίλη Παπαευσταθίου.

Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου, 7 μ.μ.: Τελετή απονομής βραβείων, φωτογραφικού διαγωνισμού για μαθητές Λυκείων Μεσσηνίας, “Φως και σκιές”. Μουσική συναυλία με την μαθητική μπάντα «Surf in black».