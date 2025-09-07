Τελευταία Νέα
Μειώσεις φόρων, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ανάχωμα στο δημογραφικό, στο στεγαστικό και στην ερήμωση της περιφέρειας – Όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μείωση φόρων για περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους από το 2026 φέρνει η μείωση των φορολογικών συντελεστών που ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ (06.09.2025) στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μεγαλύτερους κερδισμένους τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών.

Πρόκειται, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης των μεσαίων εισοδημάτων, την μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης. Παράλληλα, η προσωπική διαφορά μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027, αποφέροντας πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους.

Μειώσεις συντελεστών και κίνητρα για οικογένειες

Μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλοι οι συντελεστές (πλην του εισαγωγικού 9%). Στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει από 22% σε 20% και περιορίζεται περαιτέρω ανά παιδί: 18% με ένα, 16% με δύο, 9% για τρίτεκνους, 0% για πολύτεκνους. Σε ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος διαμορφώνεται σε 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 με τρία και 1.680 με τέσσερα. Η αλλαγή αφορά ατομικό, όχι οικογενειακό εισόδημα. Καθιερώνεται επίσης ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Η εφαρμογή στην παρακράτηση ξεκινά τον 01.2026.

