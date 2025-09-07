Μειώσεις φόρων, κατάργηση προσωπικής διαφοράς, ανάχωμα στο δημογραφικό, στο στεγαστικό και στην ερήμωση της περιφέρειας – Όλα όσα ανακοίνωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης

Μείωση φόρων για περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους από το 2026 φέρνει η μείωση των φορολογικών συντελεστών που ανακοίνωσε το Σάββατο το βράδυ (06.09.2025) στη ΔΕΘ ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με μεγαλύτερους κερδισμένους τις οικογένειες με παιδιά και τους νέους έως 30 ετών.

Πρόκειται, όπως τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, για μόνιμες μειώσεις φόρων και μέτρα στήριξης των μεσαίων εισοδημάτων, την μεγαλύτερη φορολογική μεταρρύθμιση της μεταπολίτευσης. Παράλληλα, η προσωπική διαφορά μειώνεται στο μισό το 2026 και καταργείται πλήρως το 2027, αποφέροντας πρόσθετο όφελος σε 671.000 συνταξιούχους.

Το ευρύ πακέτο φορολογικών ελαφρύνσεων στοχεύει στη στήριξη οικογενειών με παιδιά, και της μεσαίας τάξης, στην αντιμετώπιση του δημογραφικού και της ερήμωσης απομακρυσμένων περιοχών. Ο πρωθυπουργός τόνισε ότι η κυβερνητική στρατηγική παραμένει σταθερά προσανατολισμένη σε μόνιμες μειώσεις φόρων και ουσιαστικές παρεμβάσεις, αντί οριζόντιων επιδοτήσεων, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να ανακουφιστούν τα νοικοκυριά από την ακρίβεια.

Μειώσεις συντελεστών και κίνητρα για οικογένειες

Μειώνονται κατά 2 ποσοστιαίες μονάδες όλοι οι συντελεστές (πλην του εισαγωγικού 9%). Στο κλιμάκιο 10.000–20.000 ευρώ ο συντελεστής πέφτει από 22% σε 20% και περιορίζεται περαιτέρω ανά παιδί: 18% με ένα, 16% με δύο, 9% για τρίτεκνους, 0% για πολύτεκνους. Σε ετήσιο εισόδημα 20.000 ευρώ, το όφελος διαμορφώνεται σε 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 με τρία και 1.680 με τέσσερα. Η αλλαγή αφορά ατομικό, όχι οικογενειακό εισόδημα. Καθιερώνεται επίσης ενδιάμεσος συντελεστής 39% για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ. Η εφαρμογή στην παρακράτηση ξεκινά τον 01.2026.

