Πακέτο ΔΕΘ: Διπλή ενίσχυση στα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων

Από τον πρώτο κιόλας μήνα του 2026 οι συνταξιούχοι θα δουν τις κύριες συντάξεις τους να αυξάνονται στα επίπεδα του 2,5% – 2,8% και παράλληλα θα έχουν μικρότερη μηνιαία παρακράτηση φόρου.

Η κυβέρνηση αναμένεται να εφαρμόσει νέα φορολογική κλίμακα με αναμόρφωση των υφιστάμενων συντελεστών και κλιμακίων

Το ίδιο θα συμβεί και για τους μισθωτούς με την εφαρμογή της νέας φορολογικής κλίμακας, η οποία θα μειώνει τα φορολογικά βάρη κυρίως για τους έχοντες μεσαία εισοδήματα από 20.000 έως 50.000 ευρώ, με περισσότερο κερδισμένους τους φορολογουμένους με παιδιά και τους πολυτέκνους λόγω των έξτρα φοροελαφρύνσεων.