Μετά από σχεδόν δύο δεκαετίες, η δυτική πλευρά του Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές -Δείτε βίντεο και εικόνες

Μετά από περίπου δύο δεκαετίες, οι Αθηναίοι και οι επισκέπτες της πρωτεύουσας μπορούν να απολαύσουν τη δυτική πλευρά του Παρθενώνα χωρίς σκαλωσιές.

Όπως θα δείτε σε βίντεο που επιμελήθηκε η ομάδα «OrangePress», τουρίστες και μόνιμοι κάτοικοι έχουν πλέον τη δυνατότητα μετά από πολλά χρόνια να απολαύσουν τη δυτική πλευρά του εμβληματικού αρχαίου ναού, σύμβολο της Δημοκρατίας παγκοσμίως, χωρίς σκαλωσιές.

Φυσικά, σε άλλα σημεία ή και στο εσωτερικό υπάρχουν ακόμη.

Σύμφωνα με την πλατφόρμα «OrangePress», η απομάκρυνση των μεταλλικών ικριωμάτων ολοκληρώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, αποκαλύπτοντας την όψη του μνημείου που είναι ορατή από την πλευρά του Ηρωδείου.

Ωστόσο, η εικόνα αυτή ενδέχεται να είναι προσωρινή, καθώς εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης θα συνεχιστούν στο μέλλον, πιθανότατα με τη χρήση μικρότερων και πιο ευέλικτων κατασκευών.

