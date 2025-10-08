Μετά το πανελλήνιο ρεκόρ στα Τρίκαλα, στόχος τα 10 χλμ ΟΠΑΠ του ΑΜΑ για τον Μεσσήνιο Παναγιώτη Πετρουλάκη

Συνήθως τα ρεκόρ που καταρρίπτουν οι αθλητές και οι αθλήτριες είναι στοχευμένα, έρχονται ύστερα από προγραμματισμό και κορύφωση της προσπάθειας.

Στην παραπάνω κατηγορία δεν ανήκει το νέο πανελλήνιο ρεκόρ που πέτυχε στον αναβαθμισμένο οργανωτικά, ποιοτικά και αγωνιστικά τελικό της σειράς αγώνων Run Greece στα Τρίκαλα, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης.

Ο αθλητής που γυμνάζεται με τον Γιώργο Ζώρζο, σημείωσε την καλύτερη επίδοση όλων των εποχών από Έλληνα δρομέα στην απόσταση των 10 χλμ. σε δημόσιο δρόμο (σ.σ.: όσων έχουν καταγραφεί επίσημα στα αρχεία της World Athletics) με 29.34, χωρίς να έχει προετοιμαστεί ειδικά για αυτόν τον αγώνα. Μάλιστα, αυτός ο χρόνος είναι πολύ καλύτερος από το ρεκόρ του εντός σταδίου, το οποίο είναι 29.57.97 από τα Λιοφίλεια τον περασμένο Δεκέμβριο:

«Μπήκα στον αγώνα με προπονητικό σκοπό. Σίγουρα ήταν ένα κίνητρο και το πριμ, αλλά περισσότερο ήθελα να βγάλω μια προπονητική επίδοση.

Ξεκίνησα από την αρχή δυνατά και πέρασα σε 15 λεπτά τα 5 χιλιόμετρα. Ένιωσα καλά και πήγα ακόμα πιο γρήγορα στο δεύτερο μισό και ήρθε το ρεκόρ, σε μια διαδρομή με πολύ ωραία επιφάνεια και επίπεδη. Γενικά ήταν μια άρτια διοργάνωση, πολύ προσεγμένη».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που ο αθλητής του ΓΑΣ Ιλισσός, πήρε μέρος σε αγώνα Run Greece.

«Είχα τρέξει και το 2024 στη Σύρο. Γενικά είναι ένας πολύ ωραίος θεσμός, τόσο για εμάς τους αθλητές, όσο και για τον κόσμο».

Σε λιγότερο από ένα μήνα, ο Πετρουλάκης θα τρέξει και πάλι στα 10 χλμ. ΟΠΑΠ, στο πλαίσιο του Αυθεντικού Μαραθωνίου (ΑΜΑ).

«Ο στόχος μου ήταν εξαρχής το 10άρι της Αθήνας. Εκεί θέλω να κερδίσω. Δύσκολα, βέβαια, θα βγει χρόνος όπως στα Τρίκαλα, γιατί η διαδρομή είναι λίγο ανηφορική. Θα ήθελα, πάντως, να καταρρίψω το ρεκόρ διαδρομής, το οποίο είναι 30.08. Αν δω ότι βγαίνει μια καλύτερη επίδοση, θα το κυνηγήσω».

Όσο για το αγώνισμα που προτιμά να αγωνίζεται, καθώς διακρίνεται από τα 1.500 μ. μέχρι και τα 10.000 μ., ο 23χρονος αθλητής λέει:

«Παλιότερα είχα στο μυαλό μου ότι θέλω να κάνω τις μικρές αποστάσεις, αλλά σταδιακά κοιτάζω και τις μεγαλύτερες. Η στόχευση μου, φέτος θα είναι βασικά τα 1.500 μ. και τα 5.000 μέτρα».

Η σεζόν 2024-25, παρ’ ότι ξεκίνησε με ελπιδοφόρες εμφανίσεις για τον νικητή του τελικού του Run Greece, δεν είχε τη συνέχεια που ο ίδιος θα ήθελε:

«Μου βγήκε η κούραση από την προπόνηση. Η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες επιδόσεις θέλουν πολύ προπόνηση και απόλυτη συγκέντρωση σε αυτό που κάνεις. Και βέβαια, χρειάζονται και προετοιμασίες».

Ως προς το κατά πόσο θα ακολουθήσει αυτό το πλάνο για να έρθουν καλύτεροι χρόνοι τη νέα χρονιά, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης τονίζει:

«Μετά το 10άρι στο Μαραθώνιο, λογικά θα κληθώ να υπηρετήσω τη στρατιωτική θητεία μου και σίγουρο το πρώτο 20ημερο της βασικής εκπαίδευσης, δεν θα μπορώ να γυμνάζομαι όπως θα ήθελα. Στη συνέχεια θα φύγουμε για προπόνηση στην Κύπρο και από εκεί και έπειτα θα κοιτάξουμε την Άνοιξη να φύγουμε για προετοιμασία».

Πέρα από τη νίκη στον τελικό του Run Greece, ο Παναγιώτης Πετρουλάκης κατέκτησε το 2025 δύο πανελλήνιους τίτλους: στα 1.500 μ. στον κλειστό στίβο στο ΣΕΦ και στα 5.000 μ. στον ανοιχτό στο Βόλ