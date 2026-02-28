Meteo: Πού οφείλονται οι συνεχόμενες βροχές στη Νότια Ευρώπη και στην Ελλάδα τις τελευταίες εβδομάδες [χάρτες]

Από τις αρχές Νοεμβρίου 2025 έως τα τέλη Φεβρουαρίου 2026 καταγράφηκαν 18 επεισόδια κακοκαιρίας με βροχές στη χώρα, σύμφωνα με το meteo.

Προκαταρκτική ανάλυση των διαθέσιμων δεδομένων δείχνει ότι στα τέλη του φθινοπώρου 2025 και κατά τη διάρκεια του χειμώνα (Δεκέμβριος 2025-Φεβρουάριος 2026) σημαντικά ύψη βροχής καταγράφηκαν σε τμήματα της Νότιας και Δυτικής Ευρώπης, με αλλεπάλληλα επεισόδια βροχής που είχαν σοβαρές κοινωνικοοικονομικές επιπτώσεις.

Τα στοιχεία του meteo για τις βροχές

Σε τέσσερα από αυτά σημειώθηκαν πέντε θάνατοι (τρεις σε πλημμυρικά φαινόμενα, με χείμαρρους που παρέσυραν τα θύματα, και δύο σε συνθήκες ισχυρών ανέμων και θαλάσσιας αναταραχής). Παρατηρήθηκαν σοβαρές πλημμύρες με κατολισθήσεις, δρόμοι που κατέρρευσαν, πρανή που υποχώρησαν, σπίτια στο χείλος του κενού και οικισμοί που αποκλείστηκαν από φερτά υλικά.

Διαδοχικά βαρομετρικά χαμηλά και ο ρόλος του αεροχείμαρρου

Οι παρατεταμένες αυτές βροχοπτώσεις δεν ήταν απλώς «κακή τύχη». Η εξήγηση γι’ αυτόν τον βροχερό τύπο καιρού εντοπίζεται πολύ ψηλά στην ατμόσφαιρα και πιο συγκεκριμένα στη θέση και την ένταση του αεροχείμαρρου.

Υπενθυμίζουμε ότι ο αεροχείμαρρος είναι ένα ισχυρό ρεύμα αέρα σε ύψος περίπου 10-11 χιλιομέτρων από την επιφάνεια της Γης, με κίνηση από τα δυτικά προς τα ανατολικά.

