ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Σε συνθήκες έως και ακραίας ξηρασίας παραμένει μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου

Η ξηρασία, στις αρχές Οκτωβρίου, εξακολουθεί να βρίσκεται σε επίπεδα που προβληματίζουν, σύμφωνα με την ανάλυση του ΜΕΤΕΟ. Το σχετικό δελτίο παρουσιάζει την ανάλυση για τις συνθήκες ξηρασίας στην Ελλάδα κατά την 1η Οκτωβρίου 2025 καθώς και την μεταβολή αυτών ως συνέπεια των βροχοπτώσεων της πρώτης εβδομάδας του μήνα.

Η ανάλυση βασίζεται στην απόκλιση της υγρασίας των στρωμάτων υπεδάφους από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα σε δύο στρώματα:

  • α) το επιφανειακό στρώμα 7-28 εκατοστών, όπου η υγρασία εδάφους διαμορφώνεται κυρίως από τις μετεωρολογικές συνθήκες των τελευταίων εβδομάδων
  • β)το βαθύτερο στρώμα 28-100 εκατοστών, το οποίο έχει μεγαλύτερη αδράνεια στις μεταβολές του καιρού και αντικατοπτρίζει τις συνθήκες των τελευταίων μηνών

Ξηρασία: Πώς υπολογίζονται οι δείκτες

διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του www.in.gr πατώντας εδώ
