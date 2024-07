Μια νύχτα για τη Θεσσαλία – Απόψε στο Le Jardin Cocktail Bar

Το γενέθλιο έτος του διανύει το Le Jardin Cocktail Bar και στο πλαίσιο αυτού γιορτάζει και τιμά όλα τα χρόνια που προηγήθηκαν και όσα έρχονται αλλά πρωτίστους τους συνοδοιπόρους του, τους ανθρώπους που το αγκάλιασαν και το αγάπησαν από την πρώτη στιγμή. Τους τιμά με events και happenings που προσφέρουν ξεγνοιασιά και ατελείωτη all day fun στο πιο ειδυλλιακό τοπίο της πόλης.

Με αφορμή λοιπόν τα 10 χρόνια λειτουργίας του, η σημερινή ημέρα, Τετάρτη 24 Ιουλίου, ένα ακόμη event is about to start … αυτό το ραντεβού έχει ωστόσο ιδιαίτερο χαρακτήρα καθώς το Le Jardin Cocktail Bar υποδέχεται άλλα τέσσερα bars σε μια βραδιά αφιερωμένη…

Αυτή η ξεχωριστή νύχτα στο Le Jardin Cocktail Bar θα είναι αφιερωμένη στη Θεσσαλία σε ένα event που έχει χαρακτήρα αλληλέγγυο και ελπιδοφόρο.

Το Cadillac records της Καρδίτσας, το Retous των Τρικάλων, το Rednose του Βόλου και το Sips&Sins της Λάρισας. Vamos Campos Kalamata Edition θα βρεθούν στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα για ένα αξέχαστο αντάμωμα διασκέδασης…

Be there!