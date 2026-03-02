Μιχάλης Κατρίνης: «Η κυβέρνηση πρέπει να ενημερώσει για τη θέση και στάση της χώρας μας στη σύρραξη»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Την ανάγκη σαφούς και υπεύθυνης τοποθέτησης της κυβέρνησης για τη στάση της χώρας απέναντι στη σύρραξη που κλιμακώνεται στο ευρύτερο γεωπολιτικό περιβάλλον της χώρας, έθεσε από το βήμα της Βουλής ο Βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης, κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης ερώτησής του προς το υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Επί λέξει ανέφερε: «Σήμερα, που είναι μια ιδιαίτερη ημέρα και λόγω της σύρραξης στην ευρύτερη γειτονιά μας, υπάρχει μια απόφαση του ΚΥΣΕΑ, η οποία δρομολογεί κάποια πράγματα και θα πρέπει να τοποθετηθείτε επ’ αυτού. Υπάρχει ένα αίτημα από τον αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης που ζητάει ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, για το ποια είναι η στάση και η θέση της χώρας, που επίσης θα πρέπει να απαντηθεί σε αυτήν εδώ την αίθουσα. Και υπάρχει βεβαίως και μια απορία που αιωρείται, ποια είναι η επίσημη θέση της χώρας στη σύρραξη η οποία εκτυλίσσεται και κλιμακώνεται. Το λέμε αυτό γιατί υπάρχει και επίσημη τοποθέτηση από τη γείτονα αδερφική χώρα, την Κύπρο, στην οποία ορθώς τείνουμε χείρα φιλίας και στηρίζουμε, στο πλαίσιο αυτού που ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε αποκαλούσε ‘’ενιαίο αμυντικό δόγμα’’, αλλά κάποιοι εγκατέλειψαν». Από την πλευρά του ο υφυπουργός κ. Δαβάκης ανέφερε γενικά, ότι θα υπάρξει ενημέρωση στο πλαίσιο των θεσμικών διαδικασιών.

Στο κύριο θέμα της επίκαιρης ερώτησής του, ο Μιχάλης Κατρίνης έθεσε το ζήτημα των περίπου 100 πρώην εργαζομένων των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, οι οποίοι κατασκεύασαν τα τρία από τα τέσσερα υποβρύχια που αποτέλεσαν μέχρι πρότινος το αμυντικό υπερόπλο της χώρας και σήμερα εργάζονται στο Πολεμικό Ναυτικό μέσω ειδικού προγράμματος της ΔΥΠΑ.

Όπως επισήμανε, πρόκειται για εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό που καλύπτει πραγματικές ανάγκες, ενώ η τοποθέτησή τους είχε παρουσιαστεί ως μεταβατικό στάδιο προς οριστική ένταξη. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει ρητή δέσμευση για το εργασιακό τους μέλλον. Επιπλέον, παρότι εργάζονται σε χώρους που έχουν χαρακτηριστεί ανθυγιεινοί ή επικίνδυνοι, δεν λαμβάνουν το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας, σε αντίθεση με το λοιπό πολιτικό προσωπικό του ΥΠΕΘΑ που απασχολείται υπό τις ίδιες συνθήκες.

Ο κ. Κατρίνης ζήτησε ευθέως από την κυβέρνηση να απαντήσει αν θα προχωρήσει στην ένταξή τους με συμβάσεις αορίστου χρόνου, δεδομένου ότι καλύπτουν πάγιες ανάγκες, και αν θα καταβληθεί το επίδομα ανθυγιεινής εργασίας με αναδρομική ισχύ.

Απαντώντας, ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας περιορίστηκε σε επίκληση του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου, επισημαίνοντας ότι το πρόγραμμα είναι ορισμένου χρόνου και ότι η μετατροπή των συμβάσεων απαγορεύεται από τον νόμο, ενώ το επίδομα δεν προβλέπεται στις σχετικές κοινές υπουργικές αποφάσεις.

Παρά την αναγνώριση της συμβολής των εργαζομένων, δεν υπήρξε καμία πολιτική δέσμευση για το μέλλον τους, αφήνοντας ανοιχτά τα ζητήματα ίσης μεταχείρισης και αξιοποίησης της πολύτιμης εμπειρίας τους.