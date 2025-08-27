Μηδέν εις το πηλίκον ο αριθμός μας ..

Γράφει ο Θοδωρος Γαλανοπουλος

Και να υπήρχαν ευκαιρίες να ξεφύγει αυτή η χώρα από την κατάντια της , νομίζετε ότι οι χαζοί που κατοικούν σε αυτή τη χώρα δεν θα έπαιζαν το κάθε ηλίθιο παιχνίδι της εξουσίας που τους σερβίρουν κάθε φορά και αρχίζουν και διχάζονται και τρώγονται ολοι μεταξύ τους σαν κάτι τσακωμούς στα πανηγύρια , που μετά από 1200 μπύρες , κανείς δεν ξέρει πως ξεκίνησε ο καυγάς …

Ένα χρόνο και παραπάνω ολη η χώρα ασχολούνταν με το γάμο των ομοφυλοφίλων και με το νέο αρχηγό που μάζεψε ο Συριζα κυριολεκτικά από το δρόμο ..Τι συζητήσεις , το αντιπαλότητες τι διχογνωμίες , αν θα παντρευτούν και πως θα παντρευτούν οι γκει ,και τι ρόλο πολιτικό θα παίξει στην αριστερά ο σκύλος του Κασελακη !

Μέσα σε ολο αυτό το πανηγύρι ,η κυβέρνηση έκανε ότι της κατέβαινε, έχωνε τα φράγκα στους κολλητούς της και εσύ θαύμαζες τις ρομαντικές στιγμές ενός τενεκέ που ηγείτο της αριστεράς !

Όταν ξέφτισε η υπόθεση , γάμοι και διάφορα τέτοια , καθότι κόπηκε από την Αμερική η φόρα τους , έπρεπε κάτι να βρεθεί να ασχοληθούν οι χαζοί ! Ανάμεσα στα άλλα ο προσωπικός αριθμός ! 200 αριθμούς έχουμε δήθεν θέλουν έναν άλλον ! ΑΦΜ,ΑΜΚΑ , τηλέφωνα , ταυτότητες , Ταξις νετ, κλειδάριθμους , , facebook , και μειλ , ελα φτιάξε ακόμα έναν…

Κατά τα άλλα ο Έλληνας δεν βγαίνει ούτε 10 μέρες με το μισθό του , ο Μητσοτάκης θα βγει να δώσει κάτι επιδόματα να χαρούν κάτι ραμολιμέντα που τον ψηφίζουν και εσύ πάλεψε για τον αριθμό σου ….

Δουλειά δεν είχε ο διάολος και έψαχνε πως θα ξεχάσεις τον ΟΠΕΚΕΠΕ …