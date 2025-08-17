Εμποροπανήγυρη Ελλάς…

Γράφει ο Θόδωρος Γαλανόπουλος

Σαν τέτοια εμποροπανήγυρη που έχει γίνει η χώρα , δεν έχετε ξαναπάει ποτέ σας ! Ό,τι θέλεις που δεν το φανταζόσουν εδώ θα το βρεις !

Φάγανε τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ οι κολλητοί του Μητσοτάκη , κάτι φραπέδες και χασάπηδες ; Ε, να αλλάξουμε κυβέρνηση να φέρουμε τον Ανδρουλακη να φάει και η υπόλοιπη Κρήτη ό,τι απέμεινε… Τίμιοι δεν υπάρχουν , διαλέξτε ποιους θέλετε για κολλητούς ! Καίγεται η Ελλάδα ολόκληρη ; Λέτε να τον νοιάζει τον Έλληνα για τα δέντρα ; Αυτός δεν είναι που τηλεφωνεί στο δήμο να έρθουν να πετσοκόψουν τα δεντράκια που του κρύβουν το μαγαζί , και τον ενοχλούν τα πουλιά που φωλιάζουν εκεί μέσα ; Ασε που η κυβέρνηση το χειμώνα δέρνει τους πυροσβέστες και το καλοκαίρι τους ψάχνει να πάνε εθελοντικά ; Ακρίβυναν τα μπουζούκια και τα νυχτερινά κέντρα; Μη στενοχωριέστε θα έρθουν οι φίρμες που αγαπάτε στα πανηγύρια εκεί που κάνετε τα μπάνια σας για να τους απολαύσετε πιο φτηνά , να απολαύσουν κι αυτοί την αρπαχτή τους !

Ξυπνάς πολύ πρωί να πας στη δουλειά σου, τι βλέπεις ; Κάτι νεαρούς που αποχωρούν με τα αμάξια τους τρέχοντας να πάνε για ύπνο από το ξενύχτι και κάτι ηλικιωμένους να βγάζουν τα σκυλιά τους για να αφοδεύσουν !Η Ελλάδα θα πάει η από πιόσιμο η από χέσιμο ! Άνοιξες την τηλεόραση και έκανες το σφάλμα να δεις ειδήσεις ; Βουλιάζει η Ελλάδα από τον τουρισμό , όλοι οι Έλληνες είναι στην παραλία χαρούμενοι και ματσωμένοι πληρώνοντας 50 ευρο την ξαπλώστρα και 5 ευρο τον καφέ ! Η δε κυβέρνηση είναι πρώτη στις προτιμήσεις των πολιτών της Ζιμπάμπουε , της Ζάμπια και της Μπουρκίνα Φάσο ! Φυσικά και άλλα πολλά ευτράπελα που όρεξη να έχεις να τα βλέπεις σε αυτή τη χώρα…