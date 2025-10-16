Τελευταία Νέα
Μικρός ξιφίας στη δυτική παραλία Καλαμάτας – Τον έσωσε λουόμενος (video)

Σήμερα το πρωί, στην δυτική παραλία της Καλαμάτας, ένα απρόσμενο θέαμα περίμενε τους λουόμενους της εποχής… Ένας μικρός ξιφίας είχε βγει στα ρηχά, όντας αποπροσανατολισμένος.

Με προσοχή και θαυμασμό γι’ αυτό το πανέμορφο θαλάσσιο πλάσμα, οι άνθρωποι που βρέθηκαν στο σημείο για μπάνιο, με ήπιες κινήσεις, τον βοήθησαν να επιστρέψει στα βαθιά νερά.

Συγκεκριμένα όπως δήλωσε ο Γρηγόρης Μασούρας, ο άνθρωπος που μετέφερε με τα χέρια του τον ξιφία περίπου ενός μέτρου και βάρους τριών κιλών σε σημείο όπου του δόθηκε η δυνατότητα να κολυμπήσει ξανά στα βαθιά νερά, η πρώτη του σκέψη ήταν να το προστατεύσει.

Περιγράφοντας μια συγκινητική στιγμή επαφή με τη φύση, ο κ. Μασούρας μας θύμισε πόσο σημαντικό είναι να προστατεύουμε τη θαλάσσια ζωή και να σεβόμαστε τους απρόσμενους επισκέπτες των ακτών μας.

