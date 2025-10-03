Μίλωνας – Παναθηναϊκός στον μεγάλο τελικό του 9ου τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης»

Μίλωνας και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον Μεγάλο Τελικό του τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» που πραγματοποιείται φέτος για 9η χρονιά.
Ο μεν Μίλωνας επικράτησε με 1-3 σετ του τυπικά γηπεδούχου Πανιώνιου, και ο δε Παναθηναϊκός της διοργανώτριας Καλαμάτας 80 με 3-0 σετ. Κατόπιν τούτου Μίλωνας και Παναθηναϊκός συναντώνται αύριο στον Μεγάλο τελικό, ενώ στον μικρό τελικό θα ανταγωνιστούν για την κατάκτηση της 3ης θέσης Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος.
Αναλυτικά:
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:
Παρασκευή 03/10
Α’ Ημιτελικός: ΓΣΣ Πανιώνιος – ΑΟΝΣ Μίλωνας 1-3 σετ
Β’ Ημιτελικός: ΑΟ Καλαμάτα 1980 – Παναθηναϊκός ΑΟ 0-3 σετ
Σάββατο 04/10
Ώρα 15:30 Μικρός Τελικός
Ώρα 18:00 Μεγάλος Τελικός & Απονομές