Μίλωνας – Παναθηναϊκός στον μεγάλο τελικό του 9ου τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης»

Μίλωνας και Παναθηναϊκός θα διασταυρώσουν τα ξίφη τους στον Μεγάλο Τελικό του τουρνουά «Γιάννης Μπουσούνης» που πραγματοποιείται φέτος για 9η χρονιά.

Ο μεν Μίλωνας επικράτησε με 1-3 σετ του τυπικά γηπεδούχου Πανιώνιου, και ο δε Παναθηναϊκός της διοργανώτριας Καλαμάτας 80 με 3-0 σετ. Κατόπιν τούτου Μίλωνας και Παναθηναϊκός συναντώνται αύριο στον Μεγάλο τελικό, ενώ στον μικρό τελικό θα ανταγωνιστούν για την κατάκτηση της 3ης θέσης Καλαμάτα 80 Affidea – Πανιώνιος.

Αναλυτικά:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ:

Παρασκευή 03/10

Α’ Ημιτελικός: ΓΣΣ Πανιώνιος – ΑΟΝΣ Μίλωνας 1-3 σετ

Β’ Ημιτελικός: ΑΟ Καλαμάτα 1980 – Παναθηναϊκός ΑΟ 0-3 σετ

Σάββατο 04/10

Ώρα 15:30 Μικρός Τελικός

Ώρα 18:00 Μεγάλος Τελικός & Απονομές