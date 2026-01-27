Τελευταία Νέα
Μεσσηνιακός: Ατομικά ρεκόρ και αξιόλογες εμφανίσεις στην Παιανία

Ικανοποιητική παρουσία είχε ο Μεσσηνιακός Γ.Σ. στην πρώτη ημερίδα κλειστού στίβου για το 2026, που πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 24 Ιανουαρίου στην Παιανία. Την αποστολή του συλλόγου αποτελούσαν τέσσερις αθλητές και αθλήτριες, οι οποίοι σημείωσαν αξιόλογες επιδόσεις και έδωσαν χρήσιμα στοιχεία στους προπονητές για την εξέλιξη της αγωνιστικής περιόδου.

Αναλυτικά οι επιδόσεις των αθλητών του Μεσσηνιακού:

  • Γεωργία Μελίνα Κοσμοπούλου (Κ18): 4η θέση στα 60μ. με εμπόδια, 9’’50 (ατομικό ρεκόρ).

  • Χρήστος Θεοδωρόπουλος (Άνδρες): 6η θέση στα 60μ., 6’’95 (ατομικό ρεκόρ).

  • Νίκος Πετρίδης (Άνδρες): 10η θέση στο μήκος, 6,25μ. και 42η θέση στα 60μ., 7’’42.

  • Νίκος Πλατής (Άνδρες): 47η θέση στα 60μ., 7’’46.

Την αποστολή συνόδευσε ο Γιάννης Γρίβας, ενώ ο σύλλογος συγχαίρει θερμά τους αθλητές και τους προπονητές για την προσπάθεια και τις επιδόσεις τους.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΑΘΛΗΤΙΚΑ

