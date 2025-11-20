Μίλτος Χρυσομάλλης: «Για το ήθος όλων μας, τις πράξεις μας και την δουλειά μας, μόνος κριτής οι συμπολίτες μας»

Δελτίο Τύπου

Σε συνέχεια δημοσιεύματος που αναφέρεται στο βουλευτή Μεσσηνίας της ΝΔ Μίλτο Χρυσομάλλη, ο Μεσσήνιος βουλευτής δήλωσε τα κάτωθι:

«Κρατάω το ήθος μου και δεν βάζω εισαγωγικά στη κρίσιμη λέξη «συνάδελφος» – όπως ο καλός συνάδελφος δυστυχώς επίλεξε να κάνει.

Για το ήθος όλων μας, τις πράξεις μας και την δουλειά μας, μόνος κριτής οι συμπολίτες μας.

Άλλωστε η παραδοχή του συναδέλφου μου για τη δική μου δραστηριότητα στην χρηματοδότηση του πολύτιμου αυτού έργου για την Κυπαρισσία, με καλύπτει.

Θα υπενθυμίσω μόνο πως ο κάθε βουλευτής σε κάθε νομό της χώρας μας, οφείλει να προβάλλει πρώτα τις ανάγκες του νομού και ύστερα τα όποια αισθήματα μειονεξίας.»