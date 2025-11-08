Ισχυρότερο ΕΣΥ στην Τριφυλία με τη νέα πτέρυγα Κυπαρισσίας – Τι είπε ο Μ. Χρυσομάλλης για τα ενεργειακά και τα ΕΛΤΑ (video)

Τα όσα σηματοδοτεί για το Εθνικό Σύστημα Υγείας της Τριφυλίας η ανέγερση της νέας πτέρυγας του Νοσοκομείου Κυπαρισσίας, σκιαγράφησε ο βουλευτής Μεσσηνίας της ΝΔ, Μίλτος Χρυσομάλλης μετά και τις χθεσινές ανακοινώσεις που υπήρξαν για τη συνάντηση που είχε με τον υπουργείο υγείας (δείτε ΕΔΩ). μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης BEST.

Ο κ. Χρυσομάλλης επισημαίνοντας τη συμβολή των Πελοποννήσιων στελεχών της ΚΤΥΠ Α.Ε., Θανάση Γιάνναρη και Τίμου Κατσίπου. Υπογράμμισε ότι από το 2019 έως σήμερα έγιναν σημαντικά βήματα ώστε η Κυπαρισσία να διαθέτει «ένα νοσοκομείο που το εμπιστεύεται ο κόσμος», καθώς και την αναβάθμισή του σε Άγονο Α αλλά και το γεγονός ότι «Όλο αυτό έπρεπε να γίνει κάτι σοβαρό. Ένα ολοκληρωμένο νοσοκομείο, όπου θα συστεγαζόντουσαν όλα αυτά, αλλά ταυτόχρονα θα μπορούσε να γίνει και μια ανακούφιση κάποιων κλινικών να μεγαλώσουν όπου υπάρχουν ανάγκες. Τα δέχτηκε αυτό ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κατάλαβε την ανάγκη. Γνωρίζει τον τόπο(…) και έδωσε το «OK για να προχωρήσει πλέον σε μελετοκατασκευή η νέα πτέρυγα.»

ΤΙ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΓΕΩΤΡΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΒΔ ΙΟΝΙΟ

Αναφερόμενος στη συμφωνία της ExxonMobil με Energean και HELLENiQ ENERGY για τους υδρογονάνθρακες στο ΒΔ Ιόνιο, είπε ότι η Ελλάδα γίνεται «συμβαλλόμενος κόμβος για τη διοχέτευση LNG προς την Ευρώπη», επισημαίνοντας τη σημασία του φυσικού αερίου παράλληλα με τις ΑΠΕ. «Εδώ είδαμε και υπέρμαχος της βίαιης πράσινης μετάβασης, Bill Gates, προηγούμενη εβδομάδα που αναθεώρησε γιατί όντως δεν μπορείς να μην έχεις μια λογική σε αυτή τη μετάβαση, γιατί αλλιώς γίνεται δυσβάσταχτη για τον πολίτη. Κι αυτό έχουμε σε έναν βαθμό και στην Ελλάδα», είπε. Για το ενεργειακό, ερωτηθείς και για την κίνηση των έντεκα βουλευτών της ΝΔ, να καταθέσουν ερώτηση στον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έθεσε ως ζητούμενο τη «συνεχή βελτίωση» και ως «δεδομένο σε όλη την κοινοβουλευτική θητεία» τονίζοντας την ανάγκη διορθωτικών παρεμβάσεων για τη στήριξη βιομηχανίας και νοικοκυριών.

Η ΞΑΦΝΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΕΛΤΑ | Η ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΒΙΩΣΙΜΟ ΣΧΕΔΙΟ

Τέλος, αναφέρθηκε στη συρρίκνωση των υπηρεσιών στην περιφέρεια με αφορμή την απόφαση για το κλείσιμο 204 υποκαταστημάτων των ΕΛ.ΤΑ, για το οποίο υπήρξαν έντονες αντιδράσεις ακόμα και από βουλευτές της κυβέρνησης. «Πρώτον έγινε ξαφνικά, χωρίς ενημέρωση, δεύτερον δεν πειστήκαμε γιατί πρέπει να γίνει αυτό». Επισήμανε πως υπάρχουν παράλογες αποφάσεις –όπως το κλείσιμο του ΕΛΤΑ Κυπαρισσίας με εξυπηρέτηση από τη μικρότερη Ζαχάρω– και υπογράμμισε την ανάγκη για «ένα βιώσιμο σχέδιο» που θα λαμβάνει υπόψη και τα κοινωνικά κριτήρια, καθώς «όταν ασκείς πολιτική δεν είναι μόνο το οικονομικό».

