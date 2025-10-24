Μήνας ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού (video)

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κατά του Καρκίνου του Μαστού, η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 25 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Ρόδι της Ζωής», πραγματοποιείται εκδήλωση – δράση ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Κεντρική Πλατεία – Βασ. Γεωργίου στην Καλαμάτα.

Η δράση συνδιοργανώθηκε από τον Δήμο Καλαμάτας, το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας (ΤΟΜΥ 1, 2 και 3), τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, καθώς και τον Ιατρικό Σύλλογο Μεσσηνίας.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση του κοινού για τη σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης, καθώς και η ενίσχυση της ευαισθητοποίησης γύρω από τον καρκίνο του μαστού, που παραμένει η πιο συχνή μορφή καρκίνου στις γυναίκες παγκοσμίως.

«H πρόληψη, η ενημέρωση, η έγκαιρη διάγνωση μπορούν και σώζουν ζωές» δήλωσε μεταξύ άλλων ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Θανάσης Βασιλόπουλος, επισημαίνοντας τη σημασία της πρόληψης για την υγεία μας.

«Εμείς ως Δήμος Καλαμάτας στηρίζουμε, και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε τέτοιες πρωτοβουλίες. Πρωτοβουλίες που ευαισθητοποιούν και ενημερώνουν. Όλοι αναγνωρίζουμε ότι η έγκαιρη διάγνωση αποτελεί το πιο βασικό σημείο της θεραπείας. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι διοργάνωσαν αυτή την εκδήλωση. Και εμείς είμαστε εδώ για να στηρίξουμε κάθε τέτοια πρωτοβουλία», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Δήμαρχος.

Σημειώνεται ότι στην επιτόπια ενημέρωση που έγινε από όλους τους φορείς επισημάνθηκε η καθοριστική σημασία της αυτοεξέτασης, της τακτικής μαστογραφίας, καθώς όπως υπογραμμίστηκε, όταν ο καρκίνος του μαστού διαγνωστεί έγκαιρα οδηγεί σε πλήρη ίαση.