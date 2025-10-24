Παζάρι χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων από τα Παιδικά Χωριά SOS στη Καλαμάτα

Να σταθούμε στο πλευρό των παιδιών που έχουν ανάγκη μας καλούν τα Παιδικά Χωριά SOS που διοργανώνουν παζάρι χρηστικών και διακοσμητικών αντικειμένων, στην Καλαμάτα.

Στο κάλεσμά τους αναφέρουν: Μια αγκαλιά για τα παιδιά ανοίγουν τα Παιδικά Χωριά SOS στη Καλαμάτα οργανώνοντας ένα παζάρι με χρηστικά και διακοσμητικά αντικείμενα από 30 Οκτωβρίου έως 2 Νοεμβρίου 2025 (ώρες 9:00 – 21:00) στο Πνευματικό Κέντρο Καλαμάτας.

Eθελοντές και φίλοι θα έχουν την ευκαιρία να διαλέξουν και να αποκτήσουν σε πολύ προσιτές τιμές αγαπημένα αντικείμενα. Αντικείμενα, που αλλάζοντας χέρια, θα αποκτήσουν πάλι αξία, βοηθώντας κάθε παιδί να μεγαλώσει με αγάπη, σεβασμό και ασφάλεια.

Χαρά μας να σας έχουμε κοντά μας και να μοιραστούμε μαζί σας αυτή τη προσπάθεια!

Πληροφορίες:

Κέντρο Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας Καλαμάτας. Νάσια Δημητροπούλου – Κοινωνική Λειτουργός. τηλ. 2721098660

Λίγα λόγια για τα Παιδικά Χωριά SOS

Με 50 χρόνια εμπειρίας σε προγράμματα πρόληψης, οικογενειακής φροντίδας εναλλακτικού τύπου και υποστηριζόμενης ανεξάρτητης διαβίωσης, τα Παιδικά Χωριά SOS είναι ηγετικός φορέας προστασίας των δικαιωμάτων των παιδιών παγκοσμίως, με έμφαση στα παιδιά που έχουν χάσει ή κινδυνεύουν να χάσουν την οικογένειά τους. Έχοντας ως στόχο κάθε παιδί να μεγαλώνει σε μια οικογένεια υλοποιούν προγράμματα και δράσεις σε τρεις άξονες:

(α) Ενδυνάμωση Οικογένειας, με 9 Κέντρα Στήριξης Παιδιού και Οικογένειας και Προγράμματα Μαθησιακής και Παιδαγωγικής Υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα και στόχο την αποκατάσταση των δυσλειτουργιών στο εσωτερικό της οικογένειας και την αποτροπή του κινδύνου απομάκρυνσης των παιδιών από το πλαίσιό της, (β) Ανάπτυξη και Προώθηση της Αναδοχής σε συνεργασία με τη UNICEF, ως εταίρος στο πρόγραμμα «Child Guarantee» της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, και (γ) Εναλλακτική Φροντίδα με 4 Παιδικά Χωριά SOS και 2 Προγράμματα Αυτονόμησης Νέων Ενηλίκων.