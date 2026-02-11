Μητσοτάκης και Ερντογάν συμφώνησαν να συνεχίσουν τον διάλογο | «Καιρός να αρθεί κάθε απειλή» είπε ο πρωθυπουργός, «πολύτιμο φίλο» τον χαρακτήρισε ο πρόεδρος της Τουρκίας (video)

Δηλώσεις στον Τύπο έκαναν την ώρα οι Κυριάκος Μητσοτάκης και Ταγίπ Ερντογάν, μετά τη συνάντησή τους στο Λευκό Παλάτι στην Άγκυρα. Η συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν διήρκεσε περισσότερο από 1,5 ώρα.

Υπεγράφησαν 7 συμφωνίες

Παράλληλα με τη συνάντηση των δύο ηγετών έγινε το ΑΣΣ και υπογράφηκαν συμφωνίες.

Τα επτά κείμενα που υπογράφτηκαν στο πλαίσιο του 6ου Ανώτατου Συμβουλίου Συνεργασίας (ΑΣΣ) Ελλάδας-Τουρκίας:

1.Κοινή Δήλωση ανάμεσα στην Κυβέρνηση της Ελληνικής Δημοκρατίας και την Κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Τουρκίας.

2.Μνημόνιο Κατανόησης για τη συνεργασία στον τομέα του Πολιτισμού

3.Κοινή Δήλωση για τη Συνεργασία των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Τουρκίας στο πλαίσιο του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας Ευξείνου Πόντου.

4.Κοινή Δήλωση για τη συνεργασία ανάμεσα στο ‘’Enterprise Greece’’ και το ‘’Invest in Turkiye’’.

5.Κοινή Δήλωση για την έναρξη του προγράμματος διμερούς συνεργασίας στην έρευνα και την τεχνολογία.

6.Κοινή Δήλωση για την ενίσχυση της διμερούς συνεργασίας στον τομέα της ετοιμότητας έναντι σεισμών.

7.Koινή Δήλωση για τη δρομολόγηση ακτοπλοϊκής σύνδεσης ανάμεσα στα λιμάνια της Θεσσαλονίκης και της Σμύρνης.