Ξεκίνησε η συνάντηση Μητσοτάκη με Ερντογάν – Ο σύντομος διάλογος που είχαν οι δύο ηγέτες (LIVE)

Στην Άγκυρα έφτασε στις 14:20 (ώρα Ελλάδας) το μεσημέρι της Τετάρτης (11.2.26) ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης προκειμένου να συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, με στόχο τη διατήρηση και ενίσχυση των ανοικτών διαύλων επικοινωνίας και την εδραίωση μιας λειτουργικής σχέσης των δύο χωρών. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αφίχθη στο Λευκό Παλάτι της Άγκυρας στις 15:10 και η συνάντηση των δύο ανδρών ξεκίνησε λίγο πριν τις 15:30. Στη συνέχεια θα συνεδριάσει το Ανώτατο Συμβούλιο Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας και θα ακολουθήσουν στις 17:00 οι δηλώσεις Μητσοτάκη – Ερντογάν. Κατόπιν, ο Τούρκος πρόεδρος θα παραθέσει δείπνο προς τιμήν του Έλληνα πρωθυπουργού, στο οποίο θα παραστεί και ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος.

