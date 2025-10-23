Μοναδικά έργα σύγχρονης τέχνης στην εικαστική έκθεση «Black & White» στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας

Τη μονοχρωμία ως πεδίο αισθητικής και εννοιολογικής αναζήτησης διερευνά η ομαδική έκθεση «Black & White» (Μαύρο και Άσπρο), που εγκαινιάζεται την Κυριακή, 26 Οκτωβρίου 2025, στο Μέγαρο Χορού Καλαμάτας (Αίθουσα Black Box, 12 μ.μ.).

Η έκθεση, την οποία επιμελείται η Άρτεμις Ποταμιάνου, διοργανώνεται από τον Εικαστικό Τομέα του Δήμου Καλαμάτας, υπό τη διεύθυνση του Παναγιώτη Λαμπρινίδη. Στο πλαίσιό της παρουσιάζονται έργα 33 Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών που εστιάζουν αποκλειστικά στο άσπρο και το μαύρο.

Πρόκειται για μια πολυδιάστατη συνομιλία γύρω από τα όρια του χρωματικού φάσματος, όπου ζωγράφοι, γλύπτες και χαράκτες από διαφορετικές γενιές και χώρες συναντώνται γύρω από την έννοια της αντίθεσης — όχι μόνο ως αισθητικής επιλογής, αλλά και ως εργαλείου διαλόγου. Στα έργα που παρουσιάζονται, οι δημιουργοί στέκονται στα άκρα της χρωματικής παλέτας για να υπογραμμίσουν την πολυπλοκότητα, τη διαφορά και την αντίθεση, δημιουργώντας έναν χώρο όπου ο θεατής καλείται να εξερευνήσει ερωτήματα γύρω από το σώμα, τη φύση, το φύλο, την κοινωνία, αλλά και την ίδια την καλλιτεχνική πρακτική.

Οι καλλιτέχνες της έκθεσης ουσιαστικά κάνουν αυτό που κάνουν οι μυθοποιοί: εκκινούν από ένα βασικό δίπολο (μαύρο/άσπρο, φύση/πολιτισμός, αναπαράσταση/αφαίρεση) και το χρησιμοποιούν για να εξερευνήσουν το πολύ πιο σύνθετο πεδίο της εικαστικής τους πρακτικής, ανασύροντας σταθερές οικείες στο συλλογικό υποσυνείδητο.

«Η τέχνη δεν είναι μόνο αισθητικό γεγονός που αφορά τους φιλότεχνους και τους ειδικούς. Είναι πράξη προβληματισμού, είναι φορέας ιδεών, είναι πρόσκληση σε έναν νέο τρόπο σκέψης και συνύπαρξης. Και αυτή η έκθεση αποδεικνύει ότι, ακόμα και μέσα από τα πιο απλά υλικά – το λευκό και το μαύρο – μπορούμε να αντλήσουμε δύναμη, ελπίδα και έμπνευση για το μέλλον», επισημαίνει ο Δήμαρχος Καλαμάτας, Αθανάσιος Βασιλόπουλος.

Η Άρτεμις Ποταμιάνου αναφέρει στο επιμελητικό της σημείωμα: «Οι εικαστικοί της έκθεσης “Black & White”, με αφετηρία θέματα όπως το σπίτι, το περιβάλλον, η ανθρώπινη συνθήκη, το γυναικείο ζήτημα, η αναπαράσταση (Φύση/Πολιτισμός/Γραφή κατά τον Derrida ή Φύση/Πολιτισμός, Ζωή/Θάνατος, Αρσενικό/Θηλυκό, Μαύρο/Άσπρο κατά τον Lévi-Strauss), θέτουν ερωτήματα, καταγγέλλουν πρακτικές, επισημαίνουν τα ίχνη της ύπαρξης, της έννοιας, της καλλιτεχνικής πρακτικής».

Στους χώρους του Black Box παρουσιάζονται έργα των (αλφαβητικά): Νίκου Αλεξίου, Άγγελου Αντωνόπουλου, Terry Atkinson, Guerrilla Girls, Γιώργου Γυπαράκη, Βαγγέλη Δημητρέα, Bella Easton, Νίκου Εγγονόπουλου, Νίκου Έξαρχου, Γιώργου Λαζόγκα, Παναγιώτη Λαμπρινίδη, Γιάννη Λασηθιωτάκη, Boris Lafargue, Μαριάνο και Ντένις Καπουράνη, Βάσως Κατράκη, Νίκου Κεσσανλή, Ειρήνης Μπεχλιτζανάκη, Takashi Murakami, Mj Tom of LosOtros, Δημήτρη Μυτά, Yoko Ono, Νίκου Παπαδόπουλου, Άρτεμις Ποταμιάνου, Γιώργου Σικελιώτη, Τάκη, Α. Τάσσου (Αναστάσιου Αλεβίζου), Mark Titchner, Τάσσου Τριανταφύλλου, Γιάννη Τσαρούχη, Κώστα Τσόκλη, Γιώργου Χαρβαλιά, Βαγγέλη Χατζή και Διονύση Χριστοφιλογιάννη.

«Θέλουμε να φέρουμε το κοινό της πόλης σε επαφή τόσο με τις πιο τολμηρές και πειραματικές κατευθύνσεις της εικαστικής δημιουργίας — όψεις που σπάνια συναντά — όσο και με το έργο σημαντικών καλλιτεχνών που σημάδεψαν τον χώρο. Φέτος, ο Εικαστικός Τομέας τολμά ένα βήμα ακόμη πιο μακριά, παρουσιάζοντας μια έκθεση που επιχειρεί να μεταφέρει τα εικαστικά στον χώρο των ιδεών και της κριτικής σκέψης. Μια πρόταση που επιθυμεί, πριν απ’ όλα, να παρακινήσει τον θεατή σε προβληματισμό, να γεννήσει σκέψεις και αντιδράσεις. Μια έκθεση πρωτοποριακή και ρηξικέλευθη, που συνδυάζει τόλμη και υψηλή καλλιτεχνική ποιότητα», σημειώνει ο Παναγιώτης Λαμπρινίδης, Διευθυντής του Εικαστικού Τομέα της Κ.Ε. «Φάρις» του Δήμου Καλαμάτας.

Το εικαστικό γεγονός πραγματοποιείται από την Κοινωφελή Επιχείρηση “Φάρις” του Δήμου Καλαμάτας, με τη συνδρομή της Πινακοθήκης Γιώργου Ν. Βογιατζόγλου, της Συλλογής Σύγχρονης Τέχνης Πόλλυς και Χρήστου Κολλιαλή, του Δημήτρη Λυμπερόπουλου, καθώς και όλων των καλλιτεχνών που συμμετέχουν. Σημαντική συμβολή στη χρηματοδότηση της έκθεσης είχε το Ίδρυμα Γεωργίου και Βικτωρίας Καρέλια.

Πληροφορίες

Έκθεση: «Black & White» (Μαύρο και Άσπρο)

Εγκαίνια: Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, 12:00 μ.μ.

Χώρος: Μέγαρο Χορού Καλαμάτας – Αίθουσα Black Box

Διάρκεια: έως και 17 Νοεμβρίου 2025

Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Παναγιώτης Λαμπρινίδης

Διοργάνωση: Εικαστικός Τομέας Δήμου Καλαμάτας

Επιμέλεια: Άρτεμις Ποταμιάνου