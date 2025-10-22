«Βιβλιοσούρτα-Φέρτα»-Επανεκκίνηση με διευρυμένο κοινό και με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας!

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα» για τη σχολική χρονιά 2025-26. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης –από τον παιδικό σταθμό έως και το λύκειο. Η φετινή αφίσα του προγράμματος δημιουργήθηκε από το Νηπιαγωγείο Λεΐκων, νικητή του περσινού διαγωνισμού αφίσας που πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ένα υπέροχο έργο που μας θυμίζει ότι η αγάπη για το βιβλίο ξεκινά από νωρίς!

Περιγραφή του Προγράμματος

Το «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα» στοχεύει να φέρει τους/τις μαθητές/τριες σε επαφή με τη βιβλιοθήκη, το βιβλίο και τη διαδικασία του δανεισμού, ενώ ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.

Ένας/μία μαθητής/τρια κάθε εβδομάδα αναλαμβάνει μια αποστολή: να επισκεφθεί τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ή το παράρτημά της στην Τριφυλία με τους γονείς του/της (εάν είναι κάτω από 12 ετών), εκτός σχολικού ωραρίου, και να γίνει μέλος της. Με τη βοήθεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης, επιλέγει ένα βιβλίο, το οποίο παρουσιάζει στους συμμαθητές/τριες του/της. Ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην τάξη: Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν την ενασχόληση με το επιλεγμένο βιβλίο στην τάξη, με δημιουργικές προαιρετικές δραστηριότητες (π.χ. παρουσιάσεις, συζητήσεις, δραματοποιήσεις).

Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν την ενασχόληση με το επιλεγμένο βιβλίο στην τάξη, με δημιουργικές δραστηριότητες (π.χ. παρουσιάσεις, συζητήσεις, δραματοποιήσεις). Διαμοιρασμός Δράσεων: Οι δράσεις των σχολείων ανεβαίνουν στην πλατφόρμα Padlet της βιβλιοθήκης, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιδεών με άλλα σχολεία.

Το πρόγραμμα επιδιώκει:

Την εξοικείωση μαθητών και γονέων με τη βιβλιοθήκη της πόλης τους: Κάθε συμμετέχων γίνεται μέλος της βιβλιοθήκης και ανακαλύπτει τον μαγικό αυτό χώρο του βιβλίου που μπορεί να μην είχε επισκεφθεί ποτέ. Οι μαθητές και η οικογένειά τους εξοικειώνονται με τη διαδικασία του δανεισμού και τον ρόλο της βιβλιοθήκης ως κέντρου γνώσης. Η αλληλεπίδραση αυτή δεν συμβάλλει μόνο στην πρακτική εξοικείωση με τον χώρο, αλλά προωθεί και τη φιλαναγνωσία ως οικογενειακή δραστηριότητα, καλλιεργώντας σχέσεις μαθητών-γονέων γύρω από τα βιβλία. Την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας: Η τακτική ενασχόληση με τα βιβλία ενισχύει τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη και τις γλωσσικές δεξιότητες. Την ενίσχυση της συνεργασίας: Η αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείων δημιουργεί ένα κοινό φιλαναγνωσίας, προσφέροντας νέες ιδέες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Την εξοικείωση με τη χρήση της βιβλιοθήκης: Οι μαθητές αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες για τη διαχείριση της πληροφορίας και την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας. Τη δια βίου μάθηση: Η ενασχόληση με το διάβασμα ενθαρρύνει την καλλιέργεια ενδιαφερόντων πέρα από το σχολείο.

Πληροφορίες Συμμετοχής

Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει επίσημα στις 27 Οκτωβρίου και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στη φόρμα: https://forms.gle/1eaK578F9EJ5MAZx7 ή για τη βιβλιοθήκη στην Καλαμάτα στο τηλ. 2721096818 και στο email: [email protected] και για το παράρτημα στη Τριφυλία στο τηλ. 2761032309 και στο email: [email protected].