«Βιβλιοσούρτα-Φέρτα»-Επανεκκίνηση με διευρυμένο κοινό και με στόχο την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας!

Μετά την επιτυχία των προηγούμενων ετών, η Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ανακοινώνει την έναρξη του προγράμματος «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα» για τη σχολική χρονιά 2025-26. Το πρόγραμμα επεκτείνεται και απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτριες όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης –από τον παιδικό σταθμό έως και το λύκειο. Η φετινή αφίσα του προγράμματος δημιουργήθηκε από το Νηπιαγωγείο Λεΐκων, νικητή του περσινού διαγωνισμού αφίσας που πραγματοποιήθηκε με την ολοκλήρωση του προγράμματος. Ένα υπέροχο έργο που μας θυμίζει ότι η αγάπη για το βιβλίο ξεκινά από νωρίς!
Περιγραφή του Προγράμματος
Το «Βιβλιοσούρτα-Φέρτα» στοχεύει να φέρει τους/τις μαθητές/τριες σε επαφή με τη βιβλιοθήκη, το βιβλίο και τη διαδικασία του δανεισμού, ενώ ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα και τη συνεργασία.
- Δανεισμός Βιβλίου: Ένας/μία μαθητής/τρια κάθε εβδομάδα αναλαμβάνει μια αποστολή: να επισκεφθεί τη Δημόσια Κεντρική Βιβλιοθήκη Καλαμάτας ή το παράρτημά της στην Τριφυλία με τους γονείς του/της (εάν είναι κάτω από 12 ετών), εκτός σχολικού ωραρίου, και να γίνει μέλος της. Με τη βοήθεια του προσωπικού της βιβλιοθήκης, επιλέγει ένα βιβλίο, το οποίο παρουσιάζει στους συμμαθητές/τριες του/της.
- Ενίσχυση της φιλαναγνωσίας στην τάξη: Οι εκπαιδευτικοί ενθαρρύνουν την ενασχόληση με το επιλεγμένο βιβλίο στην τάξη, με δημιουργικές προαιρετικές δραστηριότητες (π.χ. παρουσιάσεις, συζητήσεις, δραματοποιήσεις).
- Διαμοιρασμός Δράσεων: Οι δράσεις των σχολείων ανεβαίνουν στην πλατφόρμα Padlet της βιβλιοθήκης, επιτρέποντας την αλληλεπίδραση και την ανταλλαγή ιδεών με άλλα σχολεία.
Το πρόγραμμα επιδιώκει:
- Την εξοικείωση μαθητών και γονέων με τη βιβλιοθήκη της πόλης τους: Κάθε συμμετέχων γίνεται μέλος της βιβλιοθήκης και ανακαλύπτει τον μαγικό αυτό χώρο του βιβλίου που μπορεί να μην είχε επισκεφθεί ποτέ. Οι μαθητές και η οικογένειά τους εξοικειώνονται με τη διαδικασία του δανεισμού και τον ρόλο της βιβλιοθήκης ως κέντρου γνώσης. Η αλληλεπίδραση αυτή δεν συμβάλλει μόνο στην πρακτική εξοικείωση με τον χώρο, αλλά προωθεί και τη φιλαναγνωσία ως οικογενειακή δραστηριότητα, καλλιεργώντας σχέσεις μαθητών-γονέων γύρω από τα βιβλία.
- Την καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας: Η τακτική ενασχόληση με τα βιβλία ενισχύει τη φαντασία, τη δημιουργική σκέψη και τις γλωσσικές δεξιότητες.
- Την ενίσχυση της συνεργασίας: Η αλληλεπίδραση μεταξύ σχολείων δημιουργεί ένα κοινό φιλαναγνωσίας, προσφέροντας νέες ιδέες στους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς.
- Την εξοικείωση με τη χρήση της βιβλιοθήκης: Οι μαθητές αποκτούν πολύτιμες δεξιότητες για τη διαχείριση της πληροφορίας και την αξιοποίηση της βιβλιογραφίας.
- Τη δια βίου μάθηση: Η ενασχόληση με το διάβασμα ενθαρρύνει την καλλιέργεια ενδιαφερόντων πέρα από το σχολείο.
Πληροφορίες Συμμετοχής
Το πρόγραμμα θα ξεκινήσει επίσημα στις 27 Οκτωβρίου και οι δηλώσεις συμμετοχής γίνονται δεκτές στη φόρμα: https://forms.gle/1eaK578F9EJ5MAZx7 ή για τη βιβλιοθήκη στην Καλαμάτα στο τηλ. 2721096818 και στο email: [email protected] και για το παράρτημα στη Τριφυλία στο τηλ. 2761032309 και στο email: [email protected].