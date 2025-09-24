Μόνο 1 στα 3 ευρώ έχει πέσει στην αγορά από το Ταμείο Ανάκαμψης

Καμπανάκι για την πορεία Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας (ΕΣΑΑ) «Ελλάδα 2.0» χτύπησε και ο αντιπρόεδρος της Τράπεζας της Ελλάδος, Θόδωρος Πελαγίδης. Μιλώντας σε ενημέρωση των στελεχών του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών (ΕΕΑ) το βράδυ της Δευτέρας, είπε ότι από τα 36 δισ. ευρώ του εθνικού Ταμείου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, μόλις τα 10 δισ. ευρώ έχουν φτάσει στην αγορά.

Ο αντιπρόεδρος της Τραπέζης της Ελλάδος πρόσθεσε ακόμη ότι πρέπει να «τρέξουμε» πολύ τους επόμενους 12 μήνες, προκειμένου να διασφαλιστούν τα υπόλοιπα 26 δισ. ευρώ του προγράμματος.

Τα στοιχεία που ανέφερε ο Θόδωρος Πελαγίδης δεν διαφοροποιούνται απ’ όσα είχε αναφέρει στην έκθεσή του για το 2024 ο διοικητής της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννης Στουρνάρας, τον περασμένο Μάιο. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία της Έκθεσης του διοικητή αναφέρουν ότι μέχρι τον Φεβρουάριο του 2025 τα χρήματα που είχαν φτάσει σε τελικούς δικαιούχους του ΤΑΑ ήταν κάτι περισσότερο από 8 δισ. ευρώ.