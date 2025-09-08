Στην Ελλάδα χρειάζονται μισθοί 15 χρόνων για την αγορά ενός σπιτιού 70 τ.μ.

Η ελληνική αγορά κατοικίας χαρακτηρίζεται τα τελευταία χρόνια από μια συνεχή ανοδική πορεία των τιμών. Τα διαθέσιμα προς πώληση και ενοικίαση ακίνητα μειώνονται σταθερά ενώ οι ζητούμενες τιμές αυξάνονται καθώς η ζήτηση υπερβαίνει σταθερά την προσφορά, κυρίως σε σύγχρονες κατοικίες υψηλών προδιαγραφών.

Πανευρωπαϊκά τα υψηλά επιτόκια, η αύξηση των ενοικίων και η επιβράδυνση της κατασκευής νέων κατοικιών έχουν κάνει τα νοικοκυριά και τους κατασκευαστές αρκετά επιφυλακτικούς. Ωστόσο, η ζήτηση παραμένει ισχυρή – ιδίως στις πόλεις με σημαντική αύξηση του πληθυσμού.

Οι Έλληνες θα χρειαστεί να καταβάλουν 15,3 φορές τον ετήσιο ακαθάριστο μισθό τους για να αποκτήσουν στέγη. Δεύτερη χειρότερη επίδοση στην Ευρώπη. Η 14η έκδοση του δείκτη ακινήτων της Deloitte εξετάζει την ευρωπαϊκή αγορά ακινήτων (2024) που σύμφωνα με τους συντάκτες της έρευνας «έχει αρχίσει να προσαρμόζεται στις νέες συνθήκες».

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ