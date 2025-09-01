Μόνο 1 στους 4 ασθενείς απαντούν στο SMS και βαθμολογούν τα νοσοκομεία – Ποιες ελλείψεις εντοπίζουν

Μόνο 1 στους 4 ασθενείς που παίρνουν εξιτήριο από νοσοκομείο και λαμβάνουν το σχετικό sms, με σκοπό την αξιολόγηση των υπηρεσιών που έλαβαν και της εμπειρίας τους, απαντούν τελικά.

Από τις 14 Ιουλίου που ξεκίνησε η αποστολή των SMS έως τις 20 Αυγούστου έχουν αποσταλεί 32.457 sms με τον μοναδικό σύνδεσμο (URL link), και όπως ανέφερε η γ.γ. Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη στο ΑΠΕ απαντώνται περίπου ένα στα τέσσερα ερωτηματολόγια.

Θετικά σχόλια διατυπώθηκαν σχετικά με την επάρκεια του ιατρικού προσωπικού, καθώς το 92% των ερωτηθέντων ανέφερε ότι στο νοσοκομείο υπήρχε επαρκής αριθμός ιατρών και οι απαραίτητες ειδικότητες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας τους. Παράλληλα, όπως είπε η γενική γραμματέας, σε πολύ υψηλά επίπεδα αξιολογήθηκε η επικοινωνία των νοσηλευόμενων με το προσωπικό συνολικά, με έμφαση στην ευγένεια και τον σεβασμό που τους επιδείχθηκε.

