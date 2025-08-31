Τι δείχνουν τα στοιχεία ενός μήνα αξιολόγησης των υπηρεσιών Υγείας

Η φωνή των ασθενών για την ποιότητα των υπηρεσιών υγείας στα δημόσια νοσοκομεία άρχισε να αποτυπώνεται συστηματικά μέσω του νέου ψηφιακού εργαλείου αξιολόγησης, που τέθηκε σε εφαρμογή στις 14 Ιουλίου.

Ήδη, μέσα σε λίγο περισσότερο από έναν μήνα, έχουν αποσταλεί πάνω από 32.000 SMS και το 25% των ερωτηματολογίων έχει απαντηθεί, προσφέροντας πολύτιμα δεδομένα για την εμπειρία νοσηλείας.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν υψηλή ικανοποίηση των πολιτών, κυρίως ως προς την επάρκεια του ιατρικού προσωπικού, με το 92% να δηλώνει ότι έλαβε την απαραίτητη φροντίδα από τις κατάλληλες ειδικότητες, ενώ σε εξαιρετικά θετικά επίπεδα κινούνται και οι αξιολογήσεις για την ευγένεια και τον σεβασμό του προσωπικού, καθώς και την παροχή σαφών οδηγιών πριν το εξιτήριο. Ωστόσο, χαμηλότερες βαθμολογίες καταγράφονται στην αριθμητική επάρκεια του νοσηλευτικού προσωπικού, την καθαριότητα των χώρων, την ποιότητα της σίτισης και την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών, τομείς που αναδεικνύονται ως βασικές προτεραιότητες βελτίωσης.

«Η μέχρι τώρα ανταπόκριση αποτιμάται ως εξαιρετικά ενθαρρυντική και αναμένουμε αύξηση των συμπληρωμένων ερωτηματολογίων το επόμενο διάστημα», δηλώνει στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας Λίλιαν Βιλδιρίδη.

Καλεί μάλιστα τους νοσηλευόμενους να αφιερώσουν λίγα λεπτά από τον χρόνο τους και να συμπληρώσουν το ερωτηματολόγιο που θα λάβουν με sms πέντε ημέρες μετά το εξιτήριό τους.