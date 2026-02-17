Μορφή “χιονοστιβάδας” παίρνει η βία των ανηλίκων | Κάθε μέρα, 254 παιδιά ζητούν βοήθεια – Η πραγματικότητα πίσω από τους αριθμούς (video)

Κάθε μέρα, 254 παιδιά χρειάζονται βοήθεια για να αντιμετωπίσουν κακοποίηση, παραμέληση ή βία. Το 2025, ο οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» στήριξε σχεδόν 93.000 παιδιά και απάντησε σε 195.000 κλήσεις. Πίσω από κάθε αριθμό κρύβεται μια ιστορία, αλλά και μια σοβαρή κοινωνική κρίση που απαιτεί την προσοχή και την ευθύνη όλων μας.

Ο Πρόεδρος του Οργανισμού, Κώστας Γιαννόπουλος, τόνισε με έμφαση τα ανησυχητικά στατιστικά: «Όταν έχουμε 2 παιδιά την ημέρα, μέσο όρο, αυτοκτονικά… απόπειρα αυτοκτονίας δεν είμαστε στην Ελλάδα που ξέρουμε!… Δεν είμαστε στην Ελλάδα της αισιοδοξίας». Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν μια κοινωνική κρίση που ως κοινωνία δεν μπορούμε να αγνοήσουμε. «Το θέμα είναι τι κάνουμε για τα παιδιά μας, να τους δίνουμε δυνατότητα να μην μπαίνουν στη βία. Γιατί και το παιδί που δίνει τη βία αλλά και το παιδί που δέχεται τη βία, θέλει βοήθεια. Έτσι 92.799 ήταν αυτά που καταφέραμε να στηρίξουμε», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας τον κομβικό ρόλο της επικοινωνίας μέσω των περιφερειακών μέσων ενημέρωσης, ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς μπορούν να ζητήσουν και να λάβουν βοήθεια.

Ένα ιδιαίτερα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι ότι ολοένα περισσότερα παιδιά μιλούν και ζητούν βοήθεια απευθείας. «Η καταγγελία γίνεται απευθείας από τα παιδιά», επισήμανε ο κ. Γιαννόπουλος.

Σοκαριστικά είναι τα περιστατικά που αφορούν αυτοκτονία, αυτοκτονικό ιδεασμό ή αυτοτραυματισμό. Κατά μέσο όρο, δύο παιδιά την ημέρα βρίσκονται σε κίνδυνο. «Καταφέραμε να στηρίξουμε και να αποτρέψουμε από το να κάνουν κακό στον εαυτό τους 750 παιδιά. Τα 380 χάρη στη συνεργασία και τη συνέργεια της Διεύθυνσης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος που πλέον αστραπιαία βρίσκει τη τοποθεσία του παιδιού που έχει πρόβλημα», ανέφερε ο Πρόεδρος.

Μία σημαντική διεθνής εξέλιξη για τον οργανισμό ήταν η ένταξή του στον Διεθνή Οργανισμό «LifeLine International», ένα παγκόσμιο δίκτυο οργανισμών που παρέχουν υπηρεσίες πρόληψης της αυτοκτονικότητας και άμεσης υποστήριξης σε ανθρώπους που βρίσκονται σε κρίση.

Ο κ. Γιαννόπουλος τόνισε επίσης τη σημασία του Περιφερειακού δικτύου, στο οποίο συμμετέχουν όλοι οι θεσμοί της περιοχής, κάνοντας λόγο για «κοινωνική συμμαχία». Υπογράμμισε ότι «η βία έχει αυξηθεί πάρα πολύ» και χαρακτήρισε το φαινόμενο ως «χιονοστιβάδα».

Μια ακόμη σημαντική πρωτοβουλία είναι η κοινή Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000. Ο κ. Γιαννόπουλος, εμπνευστής της γραμμής, τόνισε τη σημασία της, καθώς πρόκειται για έναν κοινό αριθμό που λειτουργεί σε ολόκληρη την Ευρώπη, παρέχοντας υποστήριξη, ενημέρωση και πληροφόρηση για περιστατικά εξαφάνισης παιδιών. «Με αυτή την διαδικασία ακόμη και για τη Λόρα, πριν ακόμη κάνουν τίποτα οι αρχές, εμείς είχαμε κινητοποιήσει τις τοπικές 116000», ανέφερε χαρακτηριστικά.