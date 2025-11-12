30 Χρόνια «Χαμόγελο του Παιδιού»: Από την επιθυμία του Ανδρέα στην αγκαλιά 2,3 εκατομμυρίων παιδιών (video)

Ο Πρόεδρος του «Χαμόγελου του Παιδιού», Κώστας Γιαννόπουλος, με αφορμή τη συμπλήρωση 30 ετών προσφοράς του Οργανισμού, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή ”Τι Λες Τώρα” με την Αναστασία Μάντζαρη και μίλησε για την συγκινητική πορεία που ξεκίνησε από την επιθυμία του 10χρονου Ανδρέα. Αναφέρθηκε στην αδιάλειπτη δράση και τη στήριξη σε πάνω από 2,3 εκατομμύρια παιδιά και οικογένειες, 24/7, 365 ημέρες τον χρόνο. Τόνισε τη σπουδαιότητα των 4 Γραμμών Βοήθειας και την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση απέναντι στις σύγχρονες προκλήσεις.