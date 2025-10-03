Τελευταία Νέα
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Μπαράζ κλοπών στο κέντρο της Καλαμάτας | Κουκουλοφόροι ανενόχλητοι μπουκάρουν και λεηλατούν | Με ρόπαλα στο Πλατύ έκλεψαν τα ψυγεία από τα τρακτέρ, μέχρι και τις… κότες (video)

Άγνωστοι κουκουλοφόροι τις τελευταίες ημέρες έχουν ρημάξει τα καταστήματα γύρω από το κέντρο της Καλαμάτας με τους επαγγελματίες να σηκώνουν τα χέρια ψηλά!

Η αγανάκτηση τους είναι μεγάλη καθώς όπως καταγγέλλουν αισθάνονται απροστάτευτοι, αφού η αστυνόμευση είναι ανύπαρκτη. Μάλιστα οι περισσότεροι έχουν πέσει θύματα πολλές φορές.

Το όλο κακό ξεκίνησε πριν από λίγες ημέρες με περιστατικά κλοπών να σημειώνονται σε σχολές οδηγών. Αφού πρώτα “χτύπησαν” σχολή στην περιοχή του κέντρου από την οποία κατάφεραν να αποσπάσουν ένα αξιοσέβαστο ποσό (13.000 ευρώ) το οποίο εντόπισαν σε δυο κουτιά, στη συνέχεια πήραν… φαλάγγι και τις υπόλοιπες.

Την ίδια στιγμή στην ευρύτερη περιοχή στο Πλατύ, ρόμα -σύμφωνα και με τις καταγγελίες των κατοίκων- εισήλθαν σε αγροκτήματα και προκάλεσαν εκτεταμένες φθορές έκλεψαν τα ψυγεία και τις μηχανές των τρακτέρ, σκάλες, οτιδήποτε αντικείμενο θεωρούσαν χρήσιμο για τη δουλειά τους μέχρι και κότες.

Σοκάρουν οι περιγραφές των ανθρώπων, βιοπαλαιστών που αντίκρισαν τις ζημιές, ενώ βρήκαν και ρόπαλα, τα οποία φαίνεται πως είχαν μαζί τους σε περίπτωση συμπλοκής.

