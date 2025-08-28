Τελευταία Νέα
97.3best
Πέμπτη
28
Αύγουστος
TOP
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

MyStreet: Οι πολίτες πιο κοντά στη διαχείριση των δημόσιων χώρων -Πώς λειτουργεί η εφαρμογή, οι επιλογές

Share

Με στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας, της συμμετοχής και της ενεργούς κοινότητας, η εφαρμογή My Street λειτουργεί ως ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο.

Διαβάστε περισσότερα στο δημοσίευμα του www.iefimerida.gr  πατώντας ΕΔΩ 
Ακολουθήστε το Best-TV στο Google News.
ΕΤΙΚΕΤΕΣ
ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Διαβάστε Επίσης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

ΠΟΛΙΤΙΚΑ