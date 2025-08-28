MyStreet: Οι πολίτες πιο κοντά στη διαχείριση των δημόσιων χώρων -Πώς λειτουργεί η εφαρμογή, οι επιλογές

Ενα ψηφιακό εργαλείο που παρουσιάστηκε σήμερα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και φέρνει τους πολίτες πιο κοντά στη διαχείριση και την παρακολούθηση των δημόσιων χώρων.

H λειτουργία της εφαρμογής My Street

Μέσω διαδραστικών χαρτών, οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες για κοινόχρηστους χώρους, σημεία φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και ασφαλή σημεία συγκέντρωσης σε περιπτώσεις εκτάκτων αναγκών.

Επιπλέον, η εφαρμογή διευκολύνει την ανάδειξη και καταγγελία παραβάσεων, δίνοντας τη δυνατότητα στους πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στη διαχείριση της πόλης τους.

Με πάνω από 5.700 καταχωρήσεις και περισσότερες από 9.000 λήψεις, το My Street αναδεικνύεται σε ένα πολύτιμο εργαλείο για μια πιο σύγχρονη, βιώσιμη και συμμετοχική αυτοδιοίκηση.

MyStreet: Ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο

Η εφαρμογή MyStreet αποτελεί ένα σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο που δίνει τη δυνατότητα στους πολίτες να ενημερώνονται, να συμμετέχουν ενεργά και να συμβάλλουν στη διαφύλαξη της νομιμότητας και της διαφάνειας στους δημόσιους χώρους.