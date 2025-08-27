Η Αρκαδία υποδέχεται το 4ο Tripolis Street Food Festival

Με ξεκάθαρα μηνύματα ενότητας και εξωστρέφειας πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 27 Αυγούστου στην αίθουσα εκδηλώσεων του Επιμελητηρίου Αρκαδίας η συνέντευξη τύπου για το «4ο Tripolis Street Food Festival», το οποίο αναμένεται να ζωντανέψει την καρδιά της Τρίπολης από τις 29 έως τις 31 Αυγούστου, στην Πλατεία Άρεως, με γεύσεις, αρώματα και μουσικές.

Στο επίκεντρο της διοργάνωσης, που πλέον έχει εξελιχθεί σε θεσμό για την περιοχή, βρίσκεται η ακούραστη και σταθερή συνεργασία του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, του Δήμου Τρίπολης, της Περιφέρειας Πελοποννήσου και των τοπικών επαγγελματικών συλλόγων: Καφεστιατόρων Αρκαδίας, Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης και του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών.

Ξεχωριστή ήταν η τοποθέτηση του Προέδρου του Επιμελητηρίου Αρκαδίας, κ. Γιάννη Τρουπή, ο οποίος χαρακτήρισε το φεστιβάλ μια γιορτή που γεννήθηκε από συλλογική προσπάθεια και αποτυπώνει με μοναδικό τρόπο τη φιλοξενία και τη δυναμική της αρκαδικής επιχειρηματικότητας και τόνισε πως «σε μια περίοδο μειωμένης εμπορικής κίνησης, το φεστιβάλ μαζί με τη Λευκή Νύχτα δίνουν πνοή στην τοπική αγορά και στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα αισιοδοξίας και ανάκαμψης».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, κ. Χρήστος Λαμπρόπουλος, τόνισε τη σημαντική συμβολή της Περιφέρειας στην ενίσχυση και ανάδειξη του κέντρου της Πελοποννήσου και των τοπικών προϊόντων, ενώ ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας, κ. Κωνσταντίνος Μανδρώνης, υπογράμμισε ότι το φεστιβάλ αποτελεί πλέον σταθερό και αγαπητό σημείο αναφοράς για την πόλη.

Η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού του Δήμου Τρίπολης, κα.Ελένη Καρούντζου, αναφέρθηκε στον πολιτιστικό και γαστρονομικό χαρακτήρα της διοργάνωσης, επισημαίνοντας πως ο Δήμος Τρίπολης στηρίζει θερμά τέτοιες πρωτοβουλίες που αναζωογονούν την τοπική κοινωνία.

Ο Πρόεδρος του Εμποροβιομηχανικού Συλλόγου Τρίπολης, κ. Παναγιώτης Πιτερός, μίλησε για τη θετική επίδραση του φεστιβάλ στην εμπορική κίνηση, ενώ ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ζαχαροπλαστών και Συναφών Επαγγελμάτων Αρκαδίας, κ. Ιωάννης Τερζής, δήλωσε: «Κάθε χρόνο το φεστιβάλ γίνεται και καλύτερο. Είμαστε αρωγοί της διοργάνωσης και ευχόμαστε να είναι μια απόλυτα επιτυχημένη βραδιά.»

Τον κύκλο των τοποθετήσεων έκλεισε ο κ. Βασίλης Αθανασιάδης, Πρόεδρος Συλλόγου Καφεστιατόρων Αρκαδίας και Α’ Αντιπρόεδρος του Επιμελητηρίου, ο οποίος αναφέρθηκε στη σημασία της διοργάνωσης ως μια από τις πιο πολυπληθείς και δημιουργικές δράσεις των τελευταίων ετών, σημειώνοντας ότι «η Αρκαδία ήταν πρωτοπόρος σε τέτοιες πρωτοβουλίες, που πλέον ακολουθούν και οι γειτονικοί νομοί».

Το 4ο Tripolis Street Food Festival έρχεται να επιβεβαιώσει πως η Αρκαδία δεν είναι μόνο προορισμός, αλλά και γιορτή γεύσης και διασκέδασης, που ξέρει να ενώνει και να προσελκύει επισκέπτες με άρωμα ανανέωσης.

Ωράριο λειτουργίας: