«Να ακούμε τους πιο έμπειρους, αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά ή μεταφορικά» – Ηχηρά μηνύματα από Κώστα Καραμανλή και Αντώνη Σαμαρά (video)

Στην Καλαμάτα, ανήμερα των εορταστικών εκδηλώσεων για την πολιούχο της πόλης, ο πρώην πρωθυπουργός Κώστας Καραμανλής ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης, στο πλαίσιο μιας τελετής υψηλού συμβολισμού και με διακριτές πολιτικές προεκτάσεις. Παρών στη μεσσηνιακή πρωτεύουσα από το Σάββατο ο πρώην Πρωθυπουργός και πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνης Σαμαράς, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερο βάρος στην ημέρα.

Κατά την ομιλία του, ο κ. Καραμανλής επέλεξε να αναφερθεί στις κρίσιμες εξελίξεις στα εθνικά ζητήματα, απευθύνοντας σαφές μήνυμα προς την κυβέρνηση για την ανάγκη ξεκάθαρων θέσεων, στρατηγικής συνέπειας και σταθερού πολιτικού προσανατολισμού σε μια περίοδο αυξημένων προκλήσεων.

Άκρως χαρακτηριστική η αναφορά του με το βλέμμα σε Μαξίμου για τη διαγραφή Σαμαρά, λέγοντας πως πρέπει «να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά και μεταφορικά».

«Γνήσιος πατριώτης, ασυμβίβαστος αγωνιστής για τα εθνικά δίκαια, πάντα παρών για την Ελλάδα και τον Ελληνισμό» είπε για τον Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος δήλωσε ότι ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί

Κατά τη διάρκεια της αντιφώνησής του μετά την ανακήρυξή του ως Επίτιμος Δημότης Καλαμάτας ο κ. Καραμανλής σημείωσε χαρακτηριστικά: «205 χρόνια μετά την έκρηξη της Ελληνικής Επανάστασης και τη διακήρυξη της Μεσσηνιακής Συγκλήτου, η Ελλάδα βρίσκεται προφανώς σε πολύ ευνοϊκότερη θέση για να αντιμετωπίζει τα εθνικά της ζητήματα. Έχοντας πάντα δίπλα της έναν δύσκολο γείτονα, που μεθοδικά και συστηματικά επιχειρεί να ανατρέψει το υφιστάμενο στάτους κβό της περιοχής μας, όπως αυτό προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λοζάνης, το Δίκαιο της Θάλασσας και άλλες διεθνείς συμφωνίες, που επιχειρεί με ακραίες προκλήσεις, όπως η τελευταία αορίστου διαρκείας NAVTEX που εξέδωσε, να επιβάλλει με την απειλή χρήσης βίας τις αυθαίρετες διεκδικήσεις της, τα αναθεωρητικά της ιδεολογήματα και τις υγειονομικές της βλέψεις και μάλιστα τις παραμονές της προγραμματισμένης συνάντησης κορυφής Ελλάδας-Τουρκίας. Γι’ αυτό θα τονίσω για μια ακόμα φορά πόσο σημαντικό είναι να προβάλλουμε ξεκάθαρα τις θέσεις μας, να μη στέλνουμε επαμφοτερίζοντα μηνύματα που μπορεί να εκλαμβάνονται ως υποχωρητικότητα, να ενισχύουμε διαρκώς το αξιόνημα και το φρόνημα των ενόπλων μας δυνάμεων. Πάνω απ’ όλα, όμως, να σφυρηλατούμε καθημερινά πνεύμα αποφασιστικότητας, εθνικής συνεννόησης και υπεράσπισης των δικαίων του ελληνισμού και ενίοτε να ακούμε τους πιο έμπειρους αντί να τους διαγράφουμε κυριολεκτικά-μεταφορικά…»

Αντώνης Σαμαράς | “Ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί”

Μήνυμα ενότητας και εθνικής ομοψυχίας έστειλε από την Καλαμάτα ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο περιθώριο των εορταστικών εκδηλώσεων για την Πολιούχο της πόλης, την Παναγία την Υπαπαντή. Παρών, όπως κάθε χρόνο, στις λαμπρές εκδηλώσεις, αναφέρθηκε τόσο στη σημασία της ημέρας για την Ορθοδοξία και την τοπική κοινωνία, όσο και στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χώρα, υπογραμμίζοντας με έμφαση ότι «ο πατριωτισμός ενώνει, δεν διαιρεί».