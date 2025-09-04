Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά η Ένωση Καφέ – Εκτοξεύθηκαν οι τιμές

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της ακρίβειας εδώ και καιρό, από το 2017 που επιβλήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Η Ελληνική Ένωση Καφέ απέστειλε επιστολή στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, ζητώντας την κατάργηση ή τουλάχιστον τη δραστική μείωση του ΕΦΚ.
Ένας φόρος που, όπως επισημαίνει η Ένωση, δεν επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη που βλέπει την τιμή του καφέ να εκτοξεύεται.
Ο φόρος που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό
Η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για το προϊόν.
Η εκτίναξη των διεθνών τιμών καφέ στα υψηλότερα επίπεδα των τελευταίων 50 ετών, λόγω της κλιματικής αλλαγής, της μειωμένης σοδειάς στις κύριες παραγωγικές χώρες, των γεωπολιτικών εντάσεων και των νέων εμπορικών περιορισμών της Ε.Ε., έχει ήδη δημιουργήσει ένα εκρηκτικό μείγμα κόστους.
