Να καταργηθεί ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης ζητά η Ένωση Καφέ – Εκτοξεύθηκαν οι τιμές

Ο καφές, η πιο αγαπημένη καθημερινή συνήθεια των Ελλήνων, βρίσκεται στο μάτι του κυκλώνα της ακρίβειας εδώ και καιρό, από το 2017 που επιβλήθηκε ο Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (ΕΦΚ). Η Ελληνική Ένωση Καφέ απέστειλε επιστολή στη Γενική Γραμματεία του Πρωθυπουργού, ζητώντας την κατάργηση ή τουλάχιστον τη δραστική μείωση του ΕΦΚ.

Ένας φόρος που, όπως επισημαίνει η Ένωση, δεν επιβαρύνει μόνο τις επιχειρήσεις αλλά και κάθε πολίτη που βλέπει την τιμή του καφέ να εκτοξεύεται.

Ο φόρος που τροφοδοτεί τον πληθωρισμό

Η χρονική συγκυρία δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη για το προϊόν.