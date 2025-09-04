Αύξηση 12 έως 55 ευρώ σε 670.000 συνταξιούχους

Aπό 12 έως 55 ευρώ θα είναι η αύξηση που θα έχουν από το 2026, μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς, οι 670.000 παλιοί συνταξιούχοι (πριν από το 2016), μέτρο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης, με στόχο να ανακοινωθεί από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ.

Οι αυξήσεις που θα λάβουν οι συνταξιούχοι με την κατάργηση της προσωπικής διαφοράς ξεκινούν από 12 ευρώ για όσους έχουν πολύ χαμηλές συντάξεις, της τάξεως των 450 ευρώ έως 500 ευρώ και φτάνουν έως 55 ευρώ για συντάξεις που μαζί με την προσωπική διαφορά ανέρχονται στα 2.200 ευρώ.

Οι μέσες συντάξεις που με την ενσωμάτωση της προσωπικής διαφοράς κυμαίνονται μεταξύ 1.300 ευρώ και 1.700 ευρώ θα έχουν αυξήσεις από 32 ευρώ έως 42 ευρώ τον μήνα.

