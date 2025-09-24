Ναρκωτικά στην Αττική: 3 συλλήψεις από αστυνομικούς του τμήματος Καλαμάτας- Κατασχέθηκαν πάνω από 4 κιλά κάνναβης και ποσότητες κοκαΐνης

Συνελήφθησαν, χθες (23.9.2025) το πρωί, σε περιοχές της Αττικής, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, σε -3- ξεχωριστές περιπτώσεις, -3- ημεδαποί, ηλικίας 49, 68 και 71 ετών, σε βάρος των οποίων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, ύστερα από εμπεριστατωμένη αστυνομική έρευνα που διεξήχθη από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών Καλαμάτας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι οι ανωτέρω, τουλάχιστον από τριμήνου, δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στις ευρύτερες περιοχές του Κορυδαλλού, του Περιστερίου και του Αγίου Παντελεήμονα Αττικής.

Στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης από τους ανωτέρω αστυνομικούς, με τη συνδρομή της Α΄ Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής του Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Μεσσηνίας, πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε οικίες των συλληφθέντων, όπου βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν:

σε οικία του 49χρονου:

ποσότητες κάνναβης συνολικού βάρους -1- κιλού και -515,7- γραμμαρίων,

-2- ζυγαριές,

το χρηματικό ποσό των -2.390- ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

-1- κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και

χειρόγραφες σημειώσεις.

σε οικία του 68χρονου:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -2- κιλών και -87- γραμμαρίων,

-5- ζυγαριές,

το χρηματικό ποσό των -150- ευρώ ως προερχόμενο από τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών,

-1- κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και

-αντικείμενα σχετικά με τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

σε οικία του 71χρονου:

ποσότητες κάνναβης, συνολικού βάρους -430,1- γραμμαρίων,

ποσότητες κοκαΐνης, συνολικού βάρους -6,4- γραμμαρίων,

-1- ζυγαριά,

-1- κινητό τηλέφωνο ως μέσο τέλεσης αξιόποινων πράξεων και

-αντικείμενα σχετικά με τη συσκευασία ναρκωτικών ουσιών.

Επιπλέον, σε βάρος του 71χρονου εκκρεμούσε απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Κακουργημάτων Αθηνών, για παράβαση της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας.