Συλλήψεις Ρομά σε Αργολίδα και Μεσσηνία στο πλαίσιο στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων σε καταυλισμούς

Σειρά στοχευμένων αστυνομικών επιχειρήσεων πραγματοποιήθηκαν χθες (22.9.2025) σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Καλαμάτας και Μεσσήνης, με έμφαση σε ομάδες Ρομά. Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικές δυνάμεις των Διευθύνσεων Αργολίδας και Μεσσηνίας, στο πλαίσιο της πρόληψης και καταστολής εγκληματικών ενεργειών, σε καταυλισμούς ρομά. Κατά τη διάρκειά τους συνελήφθησαν συνολικά εννέα (9) άτομα για διάφορες παραβάσεις, ενώ πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι, προσαγωγές και κατασχέσεις. Ειδικότερα στη Μεσσηνία, οι αστυνομικοί συνέλαβαν δυο ρομά έναν 33χρονο και έναν 59χρονο ρομά στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν 0.6 και 0,6 γραμμάρια ηρωίνης, αντίστοιχα.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Στο πλαίσιο της πρόληψης και της καταστολής εγκληματικών ενεργειών, πραγματοποιήθηκαν χθες (22.9.2025), στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε ομάδες κοινωνικής ομοιογένειας, σε περιοχές των δήμων Άργους-Μυκηνών, Ναυπλίου, Καλαμάτας και Μεσσήνης.

Οι επιχειρήσεις υλοποιήθηκαν από αστυνομικούς υφιστάμενων Υπηρεσιών των Διευθύνσεων Αστυνομίας Αργολίδας και Μεσσηνίας.

Κατά τη διάρκεια των αστυνομικών επιχειρήσεων:

Στην Αργολίδα ελέγχθησαν -31- άτομα, προσήχθησαν -10- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -6- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας,

-1- άτομο, για παράβαση του Υγειονομικού Κανονισμού,

-1- άτομο, για παράβαση των νομοθεσιών για τη Δημόσια Υγεία και για κανόνες ευζωίας,

-1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και

άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας και -1- άτομο, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Στη Μεσσηνία ελέγχθησαν -38- άτομα, προσήχθησαν -7- άτομα, ενώ συνελήφθησαν -3- άτομα, για τα κάτωθι αδικήματα:

-2- άτομα, για ναρκωτικά και

-1- άτομο, για στέρηση δελτίου ταυτότητας.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων στην Αργολίδα, βεβαιώθηκε -1- παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ στη Μεσσηνία, βεβαιώθηκαν -3- παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και κατασχέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης.

Οι δράσεις αυτές είναι στοχευμένες και αποσκοπούν τόσο στην πρόληψη και την καταστολή της εγκληματικότητας, όσο και στην εμπέδωση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, ενώ θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση και ενδιαφέρον, σε όλες τις περιοχές της Περιφέρειας Πελοποννήσου.