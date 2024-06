NAVARINO AGORA: Πρόγραμμα εκδηλώσεων 14 Ιουνίου με 7 Ιουλίου

MESSINIA TERROIRS WINE FESTIVAL

14 – 16 Ιουνίου

Το Messinia Terroirs Wine Festival που διοργανώνει το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη &

Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου πραγματοποιείται για 2 η χρονιά, συστήνοντας τους

επισκέπτες σε ελληνικές ποικιλίες κρασιού, μέσω της παρουσίας τοπικών

οινοποιείων. Γευσιγνωσίες, master classes, καλλιτεχνικά δρώμενα για όλες τις

ηλικίες πλαισιώνουν το φεστιβάλ. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε

εδώ.

14 Ioυνίου 21.00 – 22. 00 Koνσέρτο βιολί – πιάνο

15 Ιουνίου 21.00 – 21.30 Παράσταση σύγχρονου χορού

ΓΙΟΡΤΗ ΤΟΥ ΗΛΙΟΥ ΜΕ ΤΟ ARTISUN

21 Ιουνίου

Γιορτάζουμε τη μεγαλύτερη ημέρα του χρόνου, μαζί με τον ήλιο και τα χρώματα.

Ανακαλύψτε τη συλλογή χειροποίητων κοσμημάτων και αξεσουάρ του Artisun και

βρείτε το σχέδιο και το χρώμα που ταιριάζει καλύτερα στο προσωπικό σας στυλ και

χρωματικές προτιμήσεις.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΣΠΟΡ ΑΠΟ ΤΟ W COSTA NAVARINO ΚΑΙ ΤΟ

MORAITIS WATERSPORTS

21 – 24 Ιουνίου

Από τις 21 έως τις 24 Ιουνίου, ετοιμαστείτε για ένα συναρπαστικό φεστιβάλ

θαλάσσιων σπορ που διοργανώνει το W Costa Navarino με το Moraitis Watersports

και βουτήξτε στη δράση. Μην χάσετε το πάρτι έναρξης στη Navarino Agora από το

Best Radio.

ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΟΚΤΕΪΛ ΑΠΟ ΤΟ W COSTA NAVARINO ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΜΒΥΞ

5 – 7 Ιουλίου

19.00 – 23.00

Από τις 5 έως τις 7 Ιουλίου, σε συνεργασία με το W Costa Navarino, γνωστά μπαρ

και bartenders θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τα πιο χαρακτηριστικά

κοκτέιλ τους. Κορυφαία μπαρ όπως το BarroNegro, το The Clumsies, το The Bar in

Front of The Bar και το 42, θα βρίσκονται στη Navarino Agora για μια μοναδική

εμπειρία, συνοδευόμενη από live εμφανίσεις από τους DJs Myronas, Shaya και DJ

Nick Devon.

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Καθημερινά

Έκθεση τέχνης “By Way Of”

Η έκθεση “Βy way of’’ φιλοξενείται υπό την επιμέλεια του Μουσείου Ηλιόπουλου

και ενώνει έργα των PAVLOS, Μάρθας Δημητροπούλου, Διονύση Χριστοφιλογιάννη

και Ηλία Χριστόπουλου, οι οποίοι κατάγονται από την περιοχή της Μεσσηνίας, με

θέμα τη δύναμη της τέχνης να υπερβαίνει φυσικά, χρονικά και εννοιολογικά όρια.

Καθημερινά – 18:00 -22:00

Έκθεση βιβλίου

Σε συνεργασία με το κατάστημα Martins, μια έκθεση βιβλίου προσφέρει στους

επισκέπτες πλήθος επιλογών, από την κλασική λογοτεχνία μέχρι σύγχρονα best

sellers.

ΔΑΝΑΟΣ OPEN AIR CINEMA

ΟΙ ΑΝΤΙΠΑΛΟΙ

14/06, 21.00

Η Τάσι, πρώην ταλέντο στο τένις, πλέον προπονήτρια, είναι παντρεμένη με έναν

πρωταθλητή σε καθοδική πορεία.

Ο ΚΑΣΚΑΝΤΕΡ

15/06, 21.30, 17/06 & 18/06, 21.00

Ύστερα από ένα σοβαρό ατύχημα, ο κασκαντέρ Κολτ Σίβερς έχει χωρίσει με την

αγαπημένη του Τζόντι και δουλεύει πλέον ως παρκαδόρος. Αλλά όταν εκείνη

αναλαμβάνει τη σκηνοθεσία μιας υπερπαραγωγής, έχει την απρόσμενη ευκαιρία να

την ξανακερδίσει.

KUNG FU PANDA 4 (ΜΤΓΛ)

16/06, 21.00

Ο Πο μαθαίνει με λύπη του ότι έχει έρθει η ώρα να εγκαταλείψει το ρόλο του

Δράκου Πολεμιστή και να αναλάβει αυτόν του πνευματικού ηγέτη στην Κοιλάδα

της Ειρήνης.

ΓΚΑΡΦΙΛΝΤ: ΓΑΤΟΣ ΜΕ ΠΕΤΑΛΑ (ΜΤΓΛ)

19/06, 21.00

O Γκάρφιλντ, ο παγκοσμίως διάσημος κατοικίδιος γάτος που σιχαίνεται τις

Δευτέρες και λατρεύει τα λαζάνια, πρόκειται να ζήσει την πιο απίθανη περιπέτεια

εκτός σπιτιού!

BAD BOYS: RIDE OR DIE

20/06 & 21/06, 21.00, 21/06 & 22/06, 23.00

Όταν ο αρχηγός Howard κατηγορείται για συνεργασία με καρτέλ ναρκωτικών για

πολλά χρόνια, τα «Κακά Παιδιά» ορκίζονται να αποκαταστήσουν την αδικία σε

βάρος του.

ΤΑ ΜΥΑΛΑ ΠΟΥ ΚΟΥΒΑΛΑΣ 2 (ΜΤΓΛ)

22/06, 23/06 & 26/06, 21.00

Οι φωνούλες μέσα στο κεφάλι της Ράιλι ξέρουν απέξω κι ανακατωτά το μυαλό που

κουβαλά—φέτος, όμως, το καλοκαίρι, τα πάντα αλλάζουν όταν η νέα ταινία

κινουμένων σχεδίων των Studios της Disney και της Pixar “Τα Μυαλά Που

Κουβαλάς 2” μας συστήνει ένα νέο Συναίσθημα: την Ανησυχία.

ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ

23/06, 23.00, 24/06 & 25/06, 21.00

Τα Χριστούγεννα του 1970, ένας δύστροπος καθηγητής φιλολογίας ενός

πρωτοκλασάτου κολεγίου είναι αναγκασμένος να περάσει τις γιορτές στο έρημο

σχολείο, παρέα με τη μαγείρισσά του και έναν ατίθασο έφηβο.

www.costanavarino.com/navarino-agora/el/