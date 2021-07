NBA: Ολοι στις ΗΠΑ μιλούν για την τάπα του Γιάννη Αντετοκούνμπο στον Εϊτον Πηγή: iefimerida.gr – https://www.iefimerida.gr/spor/nba-ipa-mpaks-tapa-gianni-antetokoynmpo-sans

Ήδη στις ΗΠΑ μιλούν για το κόψιμο της χρονιάς, με NBAers αλλά και απλούς φιλάθλους να εκθειάζουν τον Έλληνα σταρ για το κατόρθωμά του.

Ενώ, λοιπόν, το ματς ήταν θρίλερ, σε επίθεση των Σανς ο Ντέβιν Μπούκερ ύψωσε την μπάλα στον Έιτον, που ήταν έτοιμος να την καρφώσει στο καλάθι και να ισοφαρίσει για την ομάδα του σε 101-101. Ο Giannis, ωστόσο, αν και μακριά στην αρχή της φάσης, έκανε ένα εντυπωσιακό κόψιμο.

Με δυο βήματα πήδηξε στο… Θεό και σταμάτησε τον 23χρονο ΝτιΆντρε Εϊτον, προκαλώντας ντελίριο στους οπαδούς της ομάδας του. Επί της ουσίας, αυτή η τάπα ήταν «κλειδί» για την ισοφάριση της σειράς σε 2-2.

Δείτε τη φάση και σε αργή κίνηση:

Giannis’ unreal block is even better in #PhantomCam . 🤯 #ThatsGame #NBAFinals #FearTheDeer

«Αν οι Μπακς κερδίσουν, αυτό το κόψιμο είναι η φάση της σειράς», υποστήριξε ο Τζος Χαρτ, με τον Ριτσόν Χολμς να προσθέτει: «Αυτή η τάπα του Γιάννη είναι μία από τις κορυφαίες που έχω δει ποτέ».

Αλλά και οι συμπαίκτες του Γιάννη στους Μπακς τον αποθέωσαν για τη συγκεκριμένη αμυντική του ενέργεια. «Κατά την άποψή μου, είναι η κορυφαία τάπα όλων των εποχών», είπε ο Πατ Κόνατον, με τον Κρις Μίντλετον να ζητάει προκαταβολικά συγγνώμη και να λέει: «Συγχωρέστε με για τη γλώσσα μου, αλλά αυτή ήταν μία από τις “Oh shit” στιγμές».

“It’s, in my opinion, the best block of all time.”

“I thought I was going to get dunked on, to be honest with you… I was late. Usually a play like that [is a dunk]. If I was on the opposite side, it’s a dunk.”

Giannis on his block of Deandre Ayton.pic.twitter.com/mPNOFY5uQs

— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) July 15, 2021