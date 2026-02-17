Νέα Αριστερά: «Αδικαιολόγητα χαράτσια στους καταναλωτές από τις καθυστερήσεις στην παράδοση λογαριασμών εταιρειών κοινής ωφέλειας λόγω της αποδυνάμωσης των ΕΛΤΑ»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τους Υπουργούς Περιβάλλοντος & Ενέργειας και Υποδομών & Μεταφορών κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κ.Ο. της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ και Βουλευτής Μεσσηνίας, Αλέξης Χαρίτσης και σύσσωμη η Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος, σχετικά με τις σοβαρές καθυστερήσεις στην αποστολή έντυπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας και άλλων υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, εξαιτίας της συρρίκνωσης του δικτύου των ΕΛΤΑ, ιδίως στην περιφέρεια.

Το τελευταίο διάστημα, όπως επισημαίνουν ο Πρόεδρος και οι βουλευτές της Κ.Ο. της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών για καθυστερημένη ή και μη παραλαβή λογαριασμών ηλεκτρικού ρεύματος από τη ΔΕΗ και άλλους παρόχους. Οι καθυστερήσεις αυτές οδηγούν σε εμφάνιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και στην επιβολή τόκων υπερημερίας, ακόμη και σε περιπτώσεις όπου οι καταναλωτές δεν είχαν λάβει εγκαίρως γνώση των υποχρεώσεών τους. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις πολιτών που ενημερώνονται για οφειλές μόνο όταν λαμβάνουν ειδοποίηση για επικείμενη διακοπή ρεύματος.

Ιδιαίτερα έντονο είναι το πρόβλημα στον Νομό Μεσσηνίας, όπου το κλείσιμο καταστημάτων και η αποδυνάμωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών έχουν επιβαρύνει σημαντικά τη διανομή αλληλογραφίας. Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό κοινωνικό ζήτημα, καθώς οι πολίτες καλούνται να επωμιστούν πρόσθετα οικονομικά βάρη για καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

Ταυτόχρονα, σημαντικός αριθμός πολιτών —ιδίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ψηφιακή εξοικείωση— αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες και πλατφόρμες, με αποτέλεσμα να αποκλείονται ουσιαστικά από την έγκαιρη ενημέρωση. Η μετάβαση στην ψηφιακή εξυπηρέτηση δεν μπορεί να γίνεται χωρίς πρόβλεψη για την ισότιμη πρόσβαση όλων.

Τέλος, ο Πρόεδρος και η Κ.Ο. της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ καλούν τους συναρμόδιους Υπουργούς να απαντήσουν στα κάτωθι ερωτήματα:

Έχουν λάβει γνώση των εκτεταμένων καταγγελιών για μη έγκαιρη διανομή έντυπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και άλλων εταιρειών κοινής ωφέλειας; Πώς αξιολογούν τις επιπτώσεις από το κλείσιμο καταστημάτων και τη συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ στον Νομό Μεσσηνίας αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Περιφέρειας; Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την ενίσχυση της ταχυδρομικής διανομής στην περιφέρεια; Προτίθενται να παρέμβουν ώστε να ανασταλεί η επιβολή τόκων υπερημερίας σε περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση οφείλεται σε αποδεδειγμένη μη έγκαιρη αποστολή ή διανομή του έντυπου λογαριασμού; Υπάρχει σχεδιασμός για ειδική μέριμνα υπέρ ευάλωτων και μη ψηφιακά εξοικειωμένων πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη ενημέρωσή τους;

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της ερώτησης.

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς τους κ.κ. Υπουργούς

Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Υποδομών και Μεταφορών

Θέμα: «Το κλείσιμο καταστημάτων των ΕΛΤΑ, ειδικά στην περιφέρεια, επιφέρει αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην αποστολή έντυπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και άλλων εταιρειών κοινής ωφέλειας, με αποτέλεσμα την απαράδεκτη επιβολή τόκων υπερημερίας στους καταναλωτές»

Το τελευταίο χρονικό διάστημα πληθαίνουν οι καταγγελίες πολιτών προς την Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας σχετικά με σοβαρές καθυστερήσεις ή και μη παραλαβή των έντυπων λογαριασμών κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ, αλλά και άλλων εταιρειών κοινής ωφέλειας, οι οποίοι αποστέλλονται μέσω των ΕΛΤΑ.

Οι καθυστερήσεις αυτές έχουν ως αποτέλεσμα την εμφάνιση ληξιπρόθεσμων οφειλών και την επιβολή τόκων υπερημερίας σε καταναλωτές που δεν έλαβαν εγκαίρως γνώση των υποχρεώσεών τους. Σε πολλές περιπτώσεις, οι πολίτες ενημερώνονται για τις οφειλές μόνο όταν λαμβάνουν ειδοποιήσεις για επικείμενη διακοπή ρεύματος. Παράλληλα, παρά το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός πολιτών -ιδίως ηλικιωμένοι και άτομα χωρίς ψηφιακή εξοικείωση- αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν ηλεκτρονικές υπηρεσίες, καλούνται να εγγραφούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της εταιρείας.

Είναι γεγονός ότι η συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ και το κλείσιμο καταστημάτων στην περιφέρεια έχει επιβαρύνει σημαντικά τη διανομή αλληλογραφίας. Ειδικότερα, στον Νομό Μεσσηνίας καταγράφονται έντονες διαμαρτυρίες πολιτών, καθώς η αποδυνάμωση των ταχυδρομικών υπηρεσιών σε πόλεις του νομού έχει ως αποτέλεσμα οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας να φτάνουν με μεγάλη καθυστέρηση ή και καθόλου.

Η κατάσταση αυτή δημιουργεί σοβαρό κοινωνικό πρόβλημα, καθώς οι πολίτες καλούνται να επωμιστούν πρόσθετες οικονομικές επιβαρύνσεις για καθυστερήσεις που δεν οφείλονται σε δική τους υπαιτιότητα.

ΕΠΕΙΔΗ η έγκαιρη ενημέρωση για τις οφειλές κοινής ωφέλειας αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση προστασίας του καταναλωτή και η εύρυθμη λειτουργία των ταχυδρομικών υπηρεσιών συνιστά ζήτημα δημοσίου συμφέροντος,

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1.Έχουν λάβει γνώση των εκτεταμένων καταγγελιών για μη έγκαιρη διανομή έντυπων λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά και άλλων εταιρειών κοινής ωφέλειας;

2.Πώς αξιολογούν τις επιπτώσεις από το κλείσιμο καταστημάτων και τη συρρίκνωση του δικτύου των ΕΛΤΑ στον Νομό Μεσσηνίας αλλά και σε πολλές άλλες πόλεις της Περιφέρειας;

3.Σε ποιες άμεσες ενέργειες προτίθενται να προβούν για την ενίσχυση της ταχυδρομικής διανομής στην περιφέρεια;

4.Προτίθενται να παρέμβουν ώστε να ανασταλεί η επιβολή τόκων υπερημερίας σε περιπτώσεις όπου η καθυστέρηση οφείλεται σε αποδεδειγμένη μη έγκαιρη αποστολή ή διανομή του έντυπου λογαριασμού;

5.Υπάρχει σχεδιασμός για ειδική μέριμνα υπέρ ευάλωτων και μη ψηφιακά εξοικειωμένων πολιτών, ώστε να διασφαλίζεται η ισότιμη ενημέρωσή τους;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Αναγνωστοπούλου Σία

Αχτσιόγλου Έφη

Δρίτσας Θεόδωρος

Ζεϊμπέκ Χουσεΐν

Ηλιόπουλος Νάσος

Πέρκα Πέτη

Τζανακόπουλος Δημήτρης

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ