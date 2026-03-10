Νέα Αριστερά | Ερώτηση στην Βουλή: «Οι πολυετείς καθυστερήσεις πληρωμών επιδοτήσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΣΑΕΚ/ ΙΕΚ θέτουν ζητήματα διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ορθής διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων»

Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού κατέθεσαν ο Πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ, Αλέξης Χαρίτσης και βουλευτές του κόμματος, σχετικά με τις σοβαρές και συστηματικές καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), πρώην ΙΕΚ, η οποία υλοποιήθηκε μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ως συγχρηματοδοτούμενη πράξη από το ΕΣΠΑ.

Ο Πρόεδρος και οι Βουλευτές της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ επισημαίνουν ότι, όπως προκύπτει από σωρεία σχετικών καταγγελιών σε ολόκληρη τη χώρα, πολλοί σπουδαστές σε όλη τη χώρα παραμένουν απλήρωτοι ακόμη και δύο έως τρία χρόνια μετά την ολοκλήρωση της πρακτικής τους άσκησης, παρότι έχουν καταθέσει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Οι καθυστερήσεις καταγράφονται κυρίως σε περιοχές της περιφέρειας και της νησιωτικής Ελλάδας, γεγονός που δημιουργεί ερωτήματα για άνιση μεταχείριση, ενώ από τα αρμόδια υπουργεία δεν έχει δοθεί οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.

Οι βουλευτές της ΝΕΑΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ τονίζουν ότι η μη καταβολή της επιδότησης δημιουργεί οικονομική ασφυξία σε οικογένειες που βασίζονται στην προβλεπόμενη αποζημίωση, ενώ παράλληλα εγείρει ζήτημα διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων. Επιπλέον, υπενθυμίζουν ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία το όνομα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνδέεται με ζητήματα κακοδιαχείρισης πόρων.

Με την Ερώτηση ζητούνται εξηγήσεις για τους λόγους των καθυστερήσεων, ο αριθμός των απλήρωτων σπουδαστών πανελλαδικά, καθώς και σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα για την άμεση καταβολή των εκκρεμών επιδοτήσεων.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης.

Αθήνα, 10 Μαρτίου 2026

ΕΡΩΤΗΣΗ

Προς

Τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Tην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού

Θέμα: «Οι πολυετείς καθυστερήσεις πληρωμών επιδοτήσεων πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΣΑΕΚ/ ΙΕΚ θέτουν ζητήματα διαφάνειας, ίσης μεταχείρισης και ορθής διαχείρισης ευρωπαϊκών πόρων»

Σοβαρές και συστηματικές είναι οι καθυστερήσεις στην καταβολή των επιδοτήσεων πρακτικής άσκησης προς σπουδαστές των Σχολών Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΣΑΕΚ), πρώην ΙΕΚ, οι οποίες υλοποιούνται μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, όπως προκύπτει από σωρεία σχετικών καταγγελιών σε ολόκληρη τη χώρα.

Πρόκειται συγκεκριμένα για την συγχρηματοδοτούμενη πράξη «Πρακτική Άσκηση Καταρτιζομένων ΙΕΚ» που εντάχθηκε με κωδικό mis 5131399 στο πλαίσιο του Ε.Π. «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020 η οποία συνεχίζεται στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή» του ΕΣΠΑ 2021-2027 με συγχρηματοδότηση από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο.

Οι καθυστερήσεις υπερβαίνουν τα 2–3 έτη, παρά την ολοκλήρωση της πρακτικής άσκησης εκ μέρους των σπουδαστών και την έγκριση των παρουσιολογίων. Παρά τις επανειλημμένες επικοινωνίες των σπουδαστών με τους εμπλεκόμενους φορείς και την παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, η κατάσταση παραμένει αδιευκρίνιστη, χωρίς να έχει δοθεί από τα αρμόδια υπουργεία οποιαδήποτε δεσμευτική απάντηση.

Επιπλέον, όπως καταγγέλλεται, οι σημαντικές καθυστερήσεις στις πληρωμές σπουδαστών ΣΑΕΚ, στους οποίους έως σήμερα δεν έχει καταβληθεί καμία επιδότηση, καταγράφονται κυρίως στην επαρχία, όπως στην Καλαμάτα κ.α., και στη νησιωτική Ελλάδα. Αντιθέτως, σε ΣΑΕΚ μεγάλων αστικών κέντρων έχουν πραγματοποιηθεί αντίστοιχες πληρωμές, γεγονός που συνιστά άνιση μεταχείριση μεταξύ σπουδαστών διαφορετικών περιοχών.

Παράλληλα, δημόσιες καταγγελίες δημοσιεύονται και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου πλήθος αποφοίτων καταγγέλλουν πολύχρονες καθυστερήσεις ή πλήρη απουσία πληρωμών, ενισχύοντας την εικόνα συστηματικών διοικητικών δυσλειτουργιών.

Επειδή η διαχείριση και η υλοποίηση των συγχρηματοδοτούμενων ευρωπαϊκών προγραμμάτων υπόκειται σε σαφώς καθορισμένο κανονιστικό πλαίσιο και σε συγκεκριμένα, δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα.

Επειδή δεν πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό, αλλά για ακόμη μία περίπτωση κατά την οποία το όνομα του ΙΝΕΔΙΒΙΜ συνδέεται με ζητήματα κακοδιαχείρισης πόρων.

Επειδή η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την αξιοπρέπεια και τα δικαιώματα των νέων που συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά και επαγγελματικά προγράμματα, ιδίως όταν αυτά συνεπάγονται οικονομικές δεσμεύσεις για εργασιακή εμπειρία που παρέχεται σε συνθήκες πραγματικής παροχής εργασίας.

Επειδή η μη καταβολή της επιδότησης δημιουργεί οικονομική ασφυξία σε οικογένειες που βασίζονται στην προβλεπόμενη αποζημίωση, ενώ παράλληλα εγείρει ζήτημα διαφάνειας ως προς τη διαχείριση των δημόσιων και ευρωπαϊκών πόρων.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι υπουργοί:

Για ποιους λόγους υπάρχει τόσο μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των επιδοτήσεων όταν πρόκειται για συγχρηματοδοτούμενη πράξη η οποία υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020; Πόσοι σπουδαστές ΣΑΕΚ/ΙΕΚ σε πανελλαδικό επίπεδο παραμένουν μέχρι σήμερα απλήρωτοι παρότι έχουν ολοκληρώσει την πρακτική τους άσκηση; Πού οφείλεται η πολύχρονη καθυστέρηση σε συγκεκριμένες περιοχές της Περιφέρειας, ενώ αντίστοιχες πληρωμές έχουν ολοκληρωθεί σε άλλες γεωγραφικές ζώνες; Διαθέτει το Υπουργείο σαφή και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα καταβολής των εκκρεμών επιδοτήσεων και σε ποιες άμεσες ενέργειες θα προχωρήσει ώστε αυτό να υλοποιηθεί το συντομότερο;

Οι ερωτώντες βουλευτές

Χαρίτσης Αλέξανδρος (Αλέξης)

Αναγνωστοπούλου Αθανασία (Σία)

Αχτσιόγλου Ευτυχία (Έφη)

Ηλιόπουλος Αθανάσιος (Νάσος)

Πέρκα Θεοπίστη (Πέτη)

Τζανακόπουλος Δημήτριος

Τζούφη Μερόπη

Τσακαλώτος Ευκλείδης

Φερχάτ Οζγκιούρ

Φωτίου Θεανώ