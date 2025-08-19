Νέα χρονιά, νέα πρόσωπα και ανασύνταξη δυνάμεων – Στόχος μια ανταγωνιστική πορεία – Η πρώτη προπόνηση του Πάμισου Μεσσήνης (video-pic’s)

Γεμάτη από μεταγραφές και στους παίκτες και στο προπονητικό τιμ ήταν η ομάδα της Μεσσήνης όπου με τις ευλογίες του πάτερ της Πόλης αλλά και του δημάρχου Μεσσήνης κυρίου Γιώργου Αθανασόπουλου, είναι αισιόδοξοι για μια καλύτερη παρουσία της ομάδας στην 1η τοπική κατηγορία. Η ομάδα πέρυσι όπως δήλωσε και ο δήμαρχος της πόλης “δεν είχε καλή πορεία” και φέτος σύμφωνα με τις δηλώσεις του προέδρου Γιώργου Πετρουλάκη και του προπονητή της ομάδας Μιχάλη Φασουλή, η ομάδα θα είναι ανταγωνιστική απέναντι σε όλους.

Ο πρόεδρος κ. Πετρουλάκης χαρακτηριστικά ανέφερε: “Το καλοκαίρι ήταν αρκετά δύσκολη περίοδος για την ομάδα. Δεν γνωρίζαμε καν σε ποια κατηγορία θα βρισκόμασταν φέτος. Δόξα τω θεώ, η λύση βρέθηκε και η ομάδα θα συμμετάσχει κανονικά και φέτος στην ίδια κατηγορία, και για να συνεχίσουμε ζητάμε την στήριξη του κόσμου μας”.

Δηλώσεις έκανε και ο Μιχάλης Φασουλής, προπονητής της ομάδας, ο οποίος μεταξύ άλλων ανέφερε: “Είναι μεγάλη τιμή, αλλά και τεράστια ευθύνη να είμαι προπονητής στον Πάμισο. Στόχος μας είναι και φέτος να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτεροι και να βελτιωνόμαστε μέσω της σκληρής δουλειάς. Όσον αφορά τις μεταγραφές, τίποτα δεν έχει κλείσει, αν βρεθεί κάτι καλό θα το δούμε με τον πρόεδρο μήπως υπάρξει παραπάνω ενίσχυση. Προς το παρόν είμαστε καλά και έχουμε αρκετά νέα παιδιά από την ακαδημία μας φροντίζοντας και για το μέλλον της ομάδας “.

Οι μεταγραφές της ομάδας είναι οι εξής: Νίκος Λυμπερόπουλος, Δημήτρης Λυμπερόπουλος, Δήμος Νινιός, Αλέξανδρος Μπορχάν, Βασίλης Θεοδωρακόπουλος, Γιάννης Καραχάλιος, Στράτης Μανιάτης, Χρυσοβαλάντης Παναγιωτόπουλος, Περικλής Χαμπίλας, Γιάννης Πετρουλάκης, Χριστόφιλος Μακαρούνης, Παναγιώτης Σαούτης και Ματθαίος Λίβας.

Οι “πράσινοι” ευελπιστούν πως φέτος θα δείξουν ένα καλύτερο πρόσωπο στο πρωτάθλημα και στο κύπελλο και θα δώσουν περισσότερες χαρές στον κόσμο της ομάδας!