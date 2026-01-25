Τρίπολη: Εννέα συλλήψεις πριν από τον αγώνα Αστέρας – ΑΕΚ | Κατασχέθηκαν ναρκωτικά και ναυτικός πυρσός

Σε εννέα συλλήψεις προχώρησε η Αστυνομία στην Τρίπολη, πριν από την έναρξη του αγώνα Αστέρας – ΑΕΚ, στο πλαίσιο προληπτικών ελέγχων. Κατά την είσοδο φιλάθλων στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», οι συλληφθέντες εντοπίστηκαν να κατέχουν ποσότητες κάνναβης, μικροποσότητα κοκαΐνης, τσιγαριλίκια, τρίφτες, καθώς και ναυτικό πυρσό, για τα οποία και συνελήφθησαν.

Πιο αναλυτικά, η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου συνεχίζει εντατικά τις δράσεις της με σκοπό την πρόληψη και αντιμετώπιση της βίας με αθλητικό υπόβαθρο, προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή διεξαγωγή αθλητικών δρώμενων, με κύριο μέλημα την ασφάλεια όλων των πολιτών.

Στο πλαίσιο διεξαγωγής ποδοσφαιρικού αγώνα χθες (24.1.2026) στην Τρίπολη, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης πραγματοποίησαν εντατικούς ελέγχους, από τους οποίους συνελήφθησαν συνολικά -9- άτομα για παράβαση των νομοθεσιών για τα ναρκωτικά, για τα βεγγαλικά και περί αθλητισμού.

Συγκεκριμένα, σε ελέγχους που διενεργήθηκαν κατά την είσοδο τους στο γήπεδο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», συνελήφθησαν -9- ημεδαποί, ηλικίας από 19 έως 41 ετών, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν :

ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης, συνολικού βάρους -22,5- γραμμαρίων,

-8- τσιγαριλίκια,

μικροποσότητα κοκαΐνης,

μικροποσότητα κατεργασμένης κάνναβης, τύπου «σοκολάτα»

-2- τρίφτες και

ναυτικός πυρσός.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο διενεργούνται από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης.

Η Γενική Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, θα συνεχίσει τις συστηματικές δράσεις της, με σκοπό την πρόληψη και την καταστολή οποιασδήποτε παραβατικής συμπεριφοράς σε αγωνιστικούς χώρους, τόσο κατά τις ημέρες των αθλητικών γεγονότων όσο και μακριά από αυτούς.