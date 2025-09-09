Νέα εποχή για την Πελοπόννησο στη διαχείριση απορριμμάτων – Υπεγράφη στην Καλαμάτα η σύμβαση για την κατασκευή των 7 Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (pic’s)

Νέα εποχή για την Πελοπόννησο σηματοδοτεί η υπογραφή της σύμβασης για την κατασκευή των Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων (ΣΜΑ). Ένα έργο κομβικής σημασίας, που έθεσε τις βάσεις για μια σύγχρονη και αποδοτική διαχείριση απορριμμάτων, αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τις υποδομές και ανοίγοντας τον δρόμο για μια πιο βιώσιμη και καθαρή Περιφέρεια.

Ο Μανώλης Γραφάκος, Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του ΥΠΕΝ, σημείωσε μεταξύ άλλων πως πρόκειται για μια «σημαντική ημέρα. Την περιμέναμε καιρό, άργησε…» είπε χαρακτηριστικά. Με τη λειτουργία 7 νέων Σταθμών Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων το έργο της Πελοποννήσου καθίστανται ακόμη πιο ολοκληρωμένο και «Ανοίγει ο δρόμος για την υποβολή νέας πρότασης και για εξοπλισμό και για τους νέους ΣΜΑ. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου αποκτά όλα τα εργαλεία». Παράλληλα ανακοίνωσε ότι «Έρχεται μεταρρύθμιση και για τους πόρους της ανακύκλωσης», καθώς και ότι «Έχουμε ανοίξει και το θέμα της ενεργειακής αξιοποίησης» σημειώνοντας ότι «το υπόλοιπο των μονάδων αντί να θάβεται, να γίνεται καλή πρακτική όπως το εξωτερικό, άρα ενεργειακή αξιοποίηση, καθαρή πράσινη ενέργεια», κλείνοντάς με την παράκληση η έναρξη του έργου να γίνει το συντομότερο.

Από την πλευρά του ο Γιάννης Σμυρνιώτης Πρόεδρος του ΦΟ.Δ.Σ.Α Πελοποννήσου ξεκίνησε τον χαιρετισμό του με ευχαριστίες προς τον περιφερειάρχη κ. Πτωχό και όλους όσοι συνέβαλαν ώστε «μια προσπάθεια που ξεκίνησε το 2023 σήμερα παίρνει σάρκα και οστά… Πλέον παρά τα προβλήματα τα οποία είχαν να κάνουν βέβαια σε κάποια φάση και με την συγχώνευση των εταιρειών, γιατί πήγαμε δυο φορές στο ελεγκτικό συνέδριο και φυσικά να ευχαριστήσω το υπουργείο εθνικής οικονομίας που ουσιαστικά μας έδωσε την έγκριση της χρηματοδότησης αυτού του έργου από το τρέχον ΕΣΠΑ» Εκφράζοντας την ελπίδα πως η καλή συνεργασία που αναπτύχθηκε από όλους τους εμπλεκόμενους φονείς θα συνεχιστεί, ξεκαθάρισε πως στόχος είναι «Να κάνουμε την Πελοπόννησο από ουραγό – ήδη είναι μπροστά – αλλά μπορούμε να πάμε ακόμη καλύτερα γιατί έχουμε τα βασικά εργαλεία. Πλέον με αυτές τις 7 μονάδες και τις 8 που ευελπιστούμε ότι συντομία θα δημοπρατήσουμε, νομίζω ότι φτιάχνουμε ένα ολοκληρωμένο σύστημα το οποίο θα έχει σαν τελικό ιδιαίτερα σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα αλλά και οικονομικό». Όπως τόνισε «Οι ΣΜΑ θα δώσουν λύση και στη γενικότερη διαχείριση και θα βοηθήσουν τους δήμους να μπορέσουν να λειτουργήσουν καλύτερα».

Ως ένα από τα μεγάλα ζητήματα που αντιμετωπίζουν όλες οι περιφέρειες χαρακτήρισε τη διαχείριση των απορριμμάτων ο Δημήτρης Πτωχός, Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, εκφράζοντας την χαρά του που «η Περιφέρεια Πελοποννήσου έχει γίνει πρωταγωνιστής στη διαχείριση των απορριμμάτων και ακόμα πιο ικανοποιημένος όταν έχουμε έργα όπως αυτό που υπογράφουμε σήμερα τα οποία μπορούμε να ολοκληρώσουν ακόμη περισσότερο τη συνολική διαχείριση» εκτίμησε πως «το έργο θα βοηθήσει τόσο σε περιβαλλοντικά κυρίως όμως σε οικονομικά δεδομένου ότι το έργο που ήδη διαχειριζόμαστε έχει κάποια κόστη τα οποία επιβαρύνουν τους δήμους και κατ’ επέκταση τους πολίτες», εκφράζοντας τέλος την πεποίθηση πως τόσο αυτά όσο και «οι επόμενοι 8 ΣΜΑ θα βοηθήσουν προς αυτή την κατεύθυνση. Ένας στόχος που πρέπει να βάλουμε όλοι μαζί είναι να βελτιώσουμε τα ποσοστά ανακύκλωσης και στην πηγή και στο σύνολο». Συγχαίροντας τέλος όλους όσοι συνέβαλαν για να υπογραφεί αυτή η σύμβαση.

Ο Θανάσης Βασιλόπουλος, πρόεδρος της ΠΕΔ Πελοποννήσου και δήμαρχος Καλαμάτας τόνισε πως «Αναμφισβήτητα η σημερινή ημέρα είναι πάρα πολύ σημαντική για τον ΦΟΔΣΑ αλλά και για όλους τους δήμους καθώς ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό… με την υπογραφή σήμερα μπαίνει σε φάση υλοποίησης. Με την κατασκευή των τριών ΜΕΑ… επί της ουσίας δημιουργούμε ένα πλέγμα ολοκληρωμένης διαχείρισης όσο αφορά την μεταφορά και την επεξεργασία των απορριμμάτων, με τα περιβαλλοντικά και οικονομικά οφέλη(…).

Για το δήμο Καλαμάτας αυτό το έργο είναι πάρα πολύ σημαντικό, καθώς μέσα από την κατασκευή κλειστού σταθμού μεταφόρτωσης σε οικόπεδο που έχει παραχωρήσει ο δήμος Καλαμάτας, λύνονται τα μεγάλα προβλήματα και οι μεγάλες ανάγκες του δήμου, ολοκληρωτικά. Συγχρόνως υποστηρίζουμε και τον αδελφό δήμο Μεσσήνης» τονίζοντας, τέλος, πως θα πρέπει «Να ανοίξει και μια νέα συζήτηση όσον αφορά το κόστος διαχείρισης, πρέπει να δούμε και μειώσεις του κόστους διαχείρισης που δεν τις έχουμε δει ακόμα» αλλά και την ανάγκη «να μειώνεται και το ποσοστό που οδηγείται προς ταφή».

Με ευχαριστίες προς όλους για την εμπιστοσύνη και τη συνεργασία που αρχίζει, ξεκίνησε τον δικό του χαιρετισμό ο Σωτήρης Κατσιμίχας, Διευθυντής Έργων της AKTOR GROUP, «ο όμιλος μας είναι πρωταγωνιστής μεγάλων και σημαντικών έργων που υλοποιούνται στη χώρα τόσο στον τομέα των έργων οδοποιίας, υπάρχει ένα μεγάλο ΣΔΙΤ στην περιοχή σας το Καλαμάτα – Πύλος – Μεθώνη όσο και σε έργα περιβάλλοντος, επεξεργασίας στερεών, υγρών αποβλήτων, επεξεργασίας νερών σε όλη τη χώρα».

«Θα προσπαθήσουμε άμεσα να επεξεργαστούμε σε βάθος την υφιστάμενη μελέτη, να ξεκινήσουμε άμεσα τα έργα και στις 7 περιοχές» σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «δεν θέλουμε κανένας από τους 7 δήμους να μείνει πίσω», τονίζοντας πως θα υπάρχει συνεργασία μες τον ΦΟΔΣΑ, και κλείνοντας είπε «Αντιλαμβανόμαστε πόσο σημαντικό είναι το έργο πόσο μεγάλη βαρύτητα έχει για τη διαχείριση στερεών αποβλήτων(…) Θεωρώ -και πάντα βασιζόμενος στα έργα που υλοποιεί ο όμιλός μας και χάρη στην τεχνογνωσία, την εμπειρία και την εξειδίκευση την οποία έχουμε τα έργα θα υλοποιηθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, θα είναι λειτουργικά και σωστά και θα συνεργαστούμε μαζί σας για όποια βελτίωση».

Με αφορμή το γεγονός ότι ο ΦΟΔΣΑ πήρε πρόσφατα διαχειριστική επάρκεια ο κ. Σμυρνιώτης, ευχαρίστησε όσους βοήθησαν και, μεταξύ άλλων, σημείωσε «Αυτή η μελέτη ετοιμάστηκε με την βοήθεια της Βιώσιμης Πόλης αλλά και τον Αναπτυξιακό Οργανισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου που μέσα από μια προγραμματική σύμβαση βοήθησε ώστε να έχουμε την μίνιμουμ στελέχωση που χρειάζεται ο φορέας».