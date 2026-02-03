Νέα έργα σε αγροτική ανάπτυξη, οδική ασφάλεια και αντιπλημμυρική θωράκιση από την Περιφέρεια Πελοποννήσου

Έργα ουσίας για την αγροτική παραγωγή, την οδική ασφάλεια και την αντιπλημμυρική προστασία ενέκρινε η πρόσφατη συνεδρίαση της Περιφερειακής Επιτροπής της Περιφέρειας Πελοποννήσου, η οποία πραγματοποιήθηκε υπό την προεδρία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη, Χρήστου Λαμπρόπουλου.

Στο πλαίσιο της συνεδρίασης, η Επιτροπή προχώρησε στην έγκριση της δημοπράτησης του έργου «Αρδευτικό Δίκτυο Αγίου Γεωργίου Μπόρσας Κουτσοποδίου», συνολικού προϋπολογισμού 850.000 ευρώ (με ΦΠΑ). Το έργο χρηματοδοτείται από το ΕΠΑ 2021-2025 και αποτελεί σημαντική παρέμβαση για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής και τη βελτίωση της διαχείρισης υδατικών πόρων στην περιοχή. Παράλληλα, εγκρίθηκε και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε και στην ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση κοίτης – μερική διευθέτηση του ρέματος στην Τ.Κ. Κιτριών», προϋπολογισμού 570.000 ευρώ, ένα έργο με σαφή αντιπλημμυρικό χαρακτήρα και στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας κατοίκων και υποδομών.

Επιπλέον, εγκρίθηκε η δημοπράτηση του έργου «Βελτίωση, συντήρηση & αναβάθμιση οδικής ασφάλειας εθνικού και επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Μεσσηνίας», προϋπολογισμού 300.000 ευρώ, που περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε σήμανση, διαγράμμιση, στηθαία ασφαλείας και πινακίδες, ενισχύοντας ουσιαστικά την οδική ασφάλεια σε κρίσιμους άξονες.

Τέλος, η Περιφερειακή Επιτροπή ενέκρινε την αποδοχή χρηματοδότησης ύψους 1.132.000 ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, για την ένταξη έργων και μελετών αντιπλημμυρικής προστασίας, επιβεβαιώνοντας την προτεραιότητα που δίνει η Περιφέρεια Πελοποννήσου στην πρόληψη και την ανθεκτικότητα απέναντι στα ακραία καιρικά φαινόμενα.

«Οι αποφάσεις της συνεδρίασης αποτυπώνουν τον σταθερό προσανατολισμό της Περιφέρειας Πελοποννήσου, υπό την καθοδήγηση του Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχού, σε παρεμβάσεις με άμεσο αναπτυξιακό και κοινωνικό αποτύπωμα, που απαντούν σε πραγματικές ανάγκες των τοπικών κοινωνιών», ανέφερε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Χρήστος Λαμπρόπουλος.