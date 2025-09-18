Σημαντικές αποφάσεις για υποδομές, αντιπλημμυρική προστασία και αγροτική ανάπτυξη στην Πελοπόννησο

Μεταξύ των αποφάσεων ξεχωρίζουν έργα αναβάθμισης εγγειοβελτιωτικών υποδομών, αντιπλημμυρικής προστασίας και συντήρησης του οδικού δικτύου, καθώς και η έγκριση συμμετοχής σε πρόσκληση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων για την υποβολή πρότασης που αφορά τον εκσυγχρονισμό του κλειστού αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου.

Οι παρεμβάσεις αυτές εντάσσονται στον στρατηγικό σχεδιασμό της Περιφέρειας για την ενίσχυση της αγροτικής παραγωγής, την προστασία από ακραία καιρικά φαινόμενα και τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών.

Τα θέματα που εγκρίθηκαν

-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αναβάθμιση εγγειοβελτιωτικών υποδομών και ανόρυξη γεωτρήσεων σε περιοχές της Π.Ε. Κορινθίας», προϋπολογισμού 225.000 €.

-Έγκριση δημοπράτησης για το έργο: «Αποχιονισμός οδικού δικτύου αρμοδιότητας Π.Ε. Κορινθίας περιόδου 2025-2026», προϋπολογισμού 120.000 €.

-Ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία με τον καθαρισμό, συντήρηση, ανακατασκευή υφιστάμενων υποδομών σε ποταμούς και χείμαρρους του Δήμου Μονεμβασιάς», προϋπολογισμού 200.000 €.

-Έγκριση υποβολής πρότασης – αίτησης στήριξης στο Στρατηγικό Σχέδιο ΚΑΠ 2023 – 2027, Δράση 2 «Έργα ταμίευσης και αρδευτικών δικτύων» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για το έργο «Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση λειτουργίας του κλειστού αρδευτικού δικτύου ΓΟΕΒ Παμίσου», προϋπολογισμού 9.937.000 €.

-Ανάδειξη οριστικού αναδόχου για το έργο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση επαρχιακής οδού Νο 19 (τμήμα Μοναστηράκι – Μυκήνες)», προϋπολογισμού 300.000 €.